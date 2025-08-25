MTV Römstedt II siegt beim Trainerdebüt

Im ersten Spiel unter Spielertrainer Immanuel Wielandt feiert der MTV Römstedt II einen 5:2-Heimerfolg gegen den TSV Lehmke.

MTV-Spielertrainer Immanuel Wielandt gab bei diesem Spiel sein Debüt, sein langjähriger Vorgänger Rainer Schneider fungiert nun als Betreuer. Niels Bergmann brachte Römstedt mit zwei Treffern auf Kurs und erhöhte sein Saisonkonto auf vier Tore. Raphael Giannis traf ebenfalls doppelt und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.

„Zu Beginn ein sehr ausgeglichenes Spiel und ein wie erwartet schwerer Gegner. Nach den drei Toren haben wir besser ins Spiel gefunden und gerade in der zweiten Halbzeit defensiv richtig gut dagegen gehalten. Am Ende hätten wir das ein oder andere Tor mehr machen können“, erklärte Römstedts Spielertrainer Immanuel Wielandt auf Instagram.

Der Aufsteiger MTV Römstedt II steht nach drei Spielen bei sechs Punkten und rangiert auf Platz fünf der Tabelle, der TSV Lehmke bleibt punktlos.