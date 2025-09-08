MTV Römstedt feiert 9:1-Kantersieg – Schulz und Fritz mit Doppelpack

Im Bezirksliga-Duell des 5. Spieltages setzte sich der MTV Römstedt mit 9:1 gegen den TuS Barendorf durch. Während die Gastgeber ihre Erfolgsserie fortsetzten, wartet der Aufsteiger nach drei Unentschieden und zwei Niederlagen weiter auf den ersten Saisonsieg und ist als Tabellenvorletzter stark unter Druck.
Valentin Schulz eröffnete das Torfestival früh und legte im zweiten Durchgang einen weiteren Treffer nach. Auch Jeremy Fritz traf doppelt, zunächst per Strafstoß und später aus dem Spiel heraus. Cedric Ziegenfuß, Lasse-Steffen Schubert, Serhan-Mehmet Savran und Niklas Witzke reihten sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, hinzu kam ein Eigentor von Laurent Winterhoff. Barendorf, das aufgrund zahlreicher Ausfälle und Absagen mit einer Rumpfelf antreten musste, gelang durch Ben-Luca Kreis immerhin das erste Gegentor der Saison gegen den MTV.
„Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Gerade gegen einen Gegner, bei dem man auch Punkte hätte liegen lassen können, war das heute eine richtig starke Vorstellung“, sagte Römstedts Trainer Alexander Schreiber auf Instagram. Er hob hervor: „Schön herausgespielte Tore, Standards, viel Spielfreude und vor allem: im spielerischen Miteinander den nächsten Schritt gemacht.“