Archivbild MTV Römstedt – Foto: Sascha Drenth

MTV Römstedt feiert 9:1-Kantersieg – Schulz und Fritz mit Doppelpack TuS Barendorf kassiert deutliche Niederlage, erzielt aber den ersten Gegentreffer gegen den MTV. +++ Römstedt bleibt Tabellenführer und gewinnt auch das fünfte Saisonspiel klar.

Im Bezirksliga-Duell des 5. Spieltages setzte sich der MTV Römstedt mit 9:1 gegen den TuS Barendorf durch. Während die Gastgeber ihre Erfolgsserie fortsetzten, wartet der Aufsteiger nach drei Unentschieden und zwei Niederlagen weiter auf den ersten Saisonsieg und ist als Tabellenvorletzter stark unter Druck.

Gestern, 15:00 Uhr MTV Römstedt Römstedt TuS Barendorf Barendorf 9 1 Abpfiff Valentin Schulz eröffnete das Torfestival früh und legte im zweiten Durchgang einen weiteren Treffer nach. Auch Jeremy Fritz traf doppelt, zunächst per Strafstoß und später aus dem Spiel heraus. Cedric Ziegenfuß, Lasse-Steffen Schubert, Serhan-Mehmet Savran und Niklas Witzke reihten sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, hinzu kam ein Eigentor von Laurent Winterhoff. Barendorf, das aufgrund zahlreicher Ausfälle und Absagen mit einer Rumpfelf antreten musste, gelang durch Ben-Luca Kreis immerhin das erste Gegentor der Saison gegen den MTV.