MTV Riede verpflichtet Torwarttalent Joris Blicker

Symbolbild MTV Riede – Foto: Lennart Blömer

Der Bezirksligist MTV Riede hat auf Instagram die Verpflichtung von Joris Blicker bekanntgegeben. Der 17-Jährige wechselt zur kommenden Saison aus den A-Junioren der JSG Löwen an den Segelhorst und soll künftig das Torwart-Team verstärken.

Nach Angaben des Vereins handelt es sich bei Blicker um einen „waschechten Rieder“, der bereits mehrere Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert hat.

Parallel dazu arbeitet der künftige Trainer Marc Lindenberg an der Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison. Lindenberg führt nach Vereinsangaben Gespräche mit Spielern aus dem aktuellen Team.