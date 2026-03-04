MTV Riede: Urgestein Lindenberg übernimmt als Cheftrainer

– Foto: Lennart Blömer

Der MTV Riede kämpft um den Verbleib in der Bezirksliga Lüneburg III. Unabhängig vom Saisonausgang wird der eng mit dem Verein verbundene Marc Lindenberg zur neuen Spielzeit als Cheftrainer fungieren.

Bislang unterstützte er Timo Winkelmann in seiner Arbeit, der nach dem verpatzten Saisonstart einsprang, aber schon frühzeitig ankündigte, nur bis Sommer bleiben zu wollen. Eine Nachfolgeregelung präsentierte der MTV nun mit Lindenberg, der viele Jahre die erste Herrenmannschaft als Kapitän aufs Spielfeld führte.

„Marc kennt als Rieder Urgestein natürlich alle Strukturen im Verein, weiß, wie bei uns die Uhren ticken, und hat auch nach dem Ausstieg als aktiver Spieler immer den Kontakt zu allen Herren-Teams gehalten. Wir wären mit Dummheit gepudert gewesen, wenn wir nicht bei ihm nachgefragt hätten! Und dass er jetzt schon als Co-Trainer von Timo agieren wird, ist ein weiterer Vorteil", lobte Fußballbteilungsleiter Marc Rosema im Gespräch mit der Kreiszeitung.