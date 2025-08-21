MTV Riede trennt sich von Aufstiegstrainer

Das Comeback in der Bezirksliga Lüneburg III hatte sich der MTV Riede gänzlich anders vorgestellt. Der letztjährige Dominator der Kreisliga Verden unterlag der Heeslinger Reserve mit 0:5 sowie Mitaufsteiger Fischerhude-Quelkhorn mit 1:4. Die Resultate blieben nicht ohne Konsequenzen. Denn Trainer Oliver Rozenahl musste nach zwei Jahren weichen, allerdings nicht aufgrund des ernüchternden Saisonstarts. „In den vergangenen Tagen und Wochen hat es diverse Gespräche mit verschiedenen Beteiligten gegeben. Das Resultat dieser Gespräche hat mich nach Rücksprache mit der Vereinsführung dazu bewogen, dass ich Oliver mitteilen musste, dass er ab sofort von seinen Aufgaben als Trainer entbunden ist“, erklärte MTV-Fußballabteilungsleiter Jörg Rosema die Trennung gegenüber der Kreiszeitung.

Vorerst wird der langjährige Kapitän Marc Lindenberg als Interimscoach fungieren, soll aber keine Dauerlösung darstellen. Dementsprechend suchen die Verantwortlichen intensiv nach einem Rozenahl-Nachfolger. „Wir haben bereits erste Gespräche geführt und hoffen, dass wir zeitnah einen neuen Trainer präsentieren können“, so Rosema. Dieser solle „nicht nur die entsprechenden sportlichen Qualitäten mitbringen, sondern auch zum Verein passen“. Welche Kandidaten in Frage kommen, ist noch nicht bekannt. Klar ist hingegen, dass der MTV am Sonntag unter der Leitung von Lindenberg auf den ebenfalls noch punktlosen SV Ippensen/Wohnste treffen wird.