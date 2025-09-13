– Foto: Steffi Rathje

MTV reist nach Verden: "Geduld und Kontersicherung sind der Schlüssel“ Nach erster Saisonniederlage will Wolfenbüttel beim Tabellen-13. zurück in die Erfolgsspur Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. FC Verden MTV Wolfenb.

Der MTV Wolfenbüttel ist am Sonntag (14. September, 15 Uhr) beim FC Verden 04 gefordert – und steht dabei vor einer klassischen Reifeprüfung. Nach dem 1:2 gegen den TuS Bersenbrück will die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Voraussetzungen dafür scheinen auf dem Papier gegeben: Der MTV geht als Achter in die Partie, Verden rangiert mit nur drei Punkten aus fünf Spielen auf Platz 13.

Doch Dogan warnt eindringlich vor dem Tabellenstand:

„Ich erwarte eine Mannschaft, die als Team sehr gut funktioniert. Verden steht kompakt, ist robust, gefährlich bei Standards und gut im Konterspiel.“ Gerade letzteres macht die Aufgabe für den MTV anspruchsvoll. Dogan fordert deshalb einen klugen Auftritt seiner Mannschaft:

„Wir müssen unbedingt die Konter absichern, dürfen nicht zu viel Risiko gehen. Vor allem müssen wir geduldig bleiben – das ist gegen eine tiefstehende Mannschaft entscheidend.“

Der MTV reist mit dem Ziel nach Verden, seine gute Auswärtsbilanz weiter auszubauen. In Delmenhorst (1:1) und Spelle (3:1) präsentierten sich die Meesche-Kicker bislang stabil und kampfstark. Das Spiel gegen Bersenbrück wurde intern analysiert – vor allem die mangelnde Effektivität im letzten Drittel soll abgestellt werden. Die Tabelle vor dem 6. Spieltag (Auszug):

8. MTV Wolfenbüttel (Auf) – 8 Punkte – 8:6 Tore

13. FC Verden 04 – 3 Punkte – 5:12 Tore