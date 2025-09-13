MTV reist nach Verden: "Geduld und Kontersicherung sind der Schlüssel“

Der MTV Wolfenbüttel ist am Sonntag (14. September, 15 Uhr) beim FC Verden 04 gefordert – und steht dabei vor einer klassischen Reifeprüfung. Nach dem 1:2 gegen den TuS Bersenbrück will die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Voraussetzungen dafür scheinen auf dem Papier gegeben: Der MTV geht als Achter in die Partie, Verden rangiert mit nur drei Punkten aus fünf Spielen auf Platz 13.
Doch Dogan warnt eindringlich vor dem Tabellenstand:
„Ich erwarte eine Mannschaft, die als Team sehr gut funktioniert. Verden steht kompakt, ist robust, gefährlich bei Standards und gut im Konterspiel.“
Gerade letzteres macht die Aufgabe für den MTV anspruchsvoll. Dogan fordert deshalb einen klugen Auftritt seiner Mannschaft:
„Wir müssen unbedingt die Konter absichern, dürfen nicht zu viel Risiko gehen. Vor allem müssen wir geduldig bleiben – das ist gegen eine tiefstehende Mannschaft entscheidend.“
Der MTV reist mit dem Ziel nach Verden, seine gute Auswärtsbilanz weiter auszubauen. In Delmenhorst (1:1) und Spelle (3:1) präsentierten sich die Meesche-Kicker bislang stabil und kampfstark. Das Spiel gegen Bersenbrück wurde intern analysiert – vor allem die mangelnde Effektivität im letzten Drittel soll abgestellt werden.
Die Tabelle vor dem 6. Spieltag (Auszug):
8. MTV Wolfenbüttel (Auf) – 8 Punkte – 8:6 Tore
13. FC Verden 04 – 3 Punkte – 5:12 Tore
Verden verlor zuletzt mit 0:2 bei Eintracht Braunschweig II – ein Ergebnis, das für den kommenden Gegner jedoch nicht täuschen darf. In Heimspielen zeigte sich der FC bislang oft griffiger und kompakter.
Fazit: Der MTV weiß um die Bedeutung der Partie. Ein Sieg in Verden würde nicht nur den Anschluss an die Spitzengruppe sichern, sondern auch die passende Antwort auf die erste Saisonniederlage liefern. Voraussetzung ist, wie Dogan betont: „dass wir bei uns bleiben – und in den entscheidenden Momenten wach sind.“