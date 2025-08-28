– Foto: Wibke Pinkenburg

MTV Rehren will in Egestorf nachlegen Schon am Donnerstagabend treffen die beiden Teams aufeinander Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 MTV Rehren Egestorf-L. II

Am Donnerstagabend steht in der Bezirksliga Hannover 3 ein vorgezogenes Spiel auf dem Programm: Der MTV Rehren gastiert bei der Zweitvertretung des 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Unterschiedlicher könnten die Ausgangslagen vor der Partie kaum sein: Während Rehren nach drei Spielen ungeschlagen in der Spitzengruppe steht, wartet Egestorf II noch immer auf den ersten Punkt.

Heute, 20:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. II MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren 20:00 PUSH Die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr geht nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den Landesliga-Absteiger FC Eldagsen mit breiter Brust in die Begegnung. „Die defensive Stabilität ist die Basis für unser Spiel geworden. Die hat uns zuletzt sehr, sehr geholfen“, betonte Schönherr im Gespräch. Gerade in den engen Partien gegen Leveste (0:0) und Eldagsen (1:0) überzeugte seine Elf durch eine disziplinierte Defensivarbeit.

Allerdings muss Rehren in Egestorf auf mehrere Leistungsträger verzichten. Neben den Urlaubern Juer Meier und Maxim Schäfer fallen auch die verletzten Tobias Carstens und Kaspar Radewang fraglich aus. Schwer wiegt zudem die Armverletzung von Mika Holz, die er sich gegen Eldagsen zuzog. „Wir fahren schon ein bisschen dezimiert nach Egesdorf, trotzdem natürlich mit dem Ziel, auch dort wieder drei Punkte zu holen“, so der Coach. Die U23 des 1. FC Germania Egestorf-Langreder rangiert nach drei Spieltagen mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 2:12 auf Platz 15. Doch die nackten Zahlen täuschen: Sowohl gegen Kirchdorf (2:3) als auch zuletzt gegen Gehrden (1:2) war die Mannschaft dicht dran an einem Punktgewinn. „Die haben die letzten beiden Spiele wirklich nur knapp verloren. Wir wissen halt auch nicht so richtig, was auf uns zukommt“, erklärte Schönherr.