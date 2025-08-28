MTV Rehren will in Egestorf nachlegen

Am Donnerstagabend steht in der Bezirksliga Hannover 3 ein vorgezogenes Spiel auf dem Programm: Der MTV Rehren gastiert bei der Zweitvertretung des 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Unterschiedlicher könnten die Ausgangslagen vor der Partie kaum sein: Während Rehren nach drei Spielen ungeschlagen in der Spitzengruppe steht, wartet Egestorf II noch immer auf den ersten Punkt.
Die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr geht nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den Landesliga-Absteiger FC Eldagsen mit breiter Brust in die Begegnung. „Die defensive Stabilität ist die Basis für unser Spiel geworden. Die hat uns zuletzt sehr, sehr geholfen“, betonte Schönherr im Gespräch. Gerade in den engen Partien gegen Leveste (0:0) und Eldagsen (1:0) überzeugte seine Elf durch eine disziplinierte Defensivarbeit.
Allerdings muss Rehren in Egestorf auf mehrere Leistungsträger verzichten. Neben den Urlaubern Juer Meier und Maxim Schäfer fallen auch die verletzten Tobias Carstens und Kaspar Radewang fraglich aus. Schwer wiegt zudem die Armverletzung von Mika Holz, die er sich gegen Eldagsen zuzog. „Wir fahren schon ein bisschen dezimiert nach Egesdorf, trotzdem natürlich mit dem Ziel, auch dort wieder drei Punkte zu holen“, so der Coach.
Die U23 des 1. FC Germania Egestorf-Langreder rangiert nach drei Spieltagen mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 2:12 auf Platz 15. Doch die nackten Zahlen täuschen: Sowohl gegen Kirchdorf (2:3) als auch zuletzt gegen Gehrden (1:2) war die Mannschaft dicht dran an einem Punktgewinn. „Die haben die letzten beiden Spiele wirklich nur knapp verloren. Wir wissen halt auch nicht so richtig, was auf uns zukommt“, erklärte Schönherr.
Besonders knifflig sei die Unberechenbarkeit des Gegners, der regelmäßig mit Talenten aus der eigenen U19 verstärkt wird. „Ich gehe mal davon aus, dass da sicherlich auch wieder die eine oder andere Verstärkung dabei sein wird“, mutmaßt der MTV-Trainer.
Trotz der Favoritenrolle warnt Schönherr davor, den Gegner zu unterschätzen: „Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel werden. Wir müssen vorne am letzten Pass arbeiten und konzentrierter sein. Ansonsten werden wir alles raushauen und versuchen, die drei Punkte mitzunehmen.“
Mit einem Sieg könnte Rehren sich vorübergehend an die Tabellenspitze heranschieben – und hätte anschließend gute Gründe, das eigene Vereins-Erntefest am Wochenende mit bester Laune zu feiern.