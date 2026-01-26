Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Sebastian Harbke
MTV Rehren verteidigt Titel beim Hallenmasters Schaumburg
Nach verhaltenem Turnierbeginn steigert sich der Titelverteidiger kontinuierlich und krönt eine geschlossene Mannschaftsleistung mit dem erneuten Turniersieg
Der MTV Rehren A/R 1911 ist seiner Favoritenrolle beim Hallenmasters Schaumburg gerecht geworden und hat den Titel erfolgreich verteidigt. In der Vorrunde der Gruppe B tat sich der Titelverteidiger zunächst schwer, präsentierte sich aber zunehmend stabil. Ein deutlicher 5:1-Erfolg gegen den TSV Hespe sowie ein knapper 1:0-Sieg über den TSV Steinbergen sorgten für den Gruppensieg. Einzig gegen den SV Obernkirchen setzte es eine 0:2-Niederlage, die sich später als wertvolle Warnung erweisen sollte.
Parallel dazu dominierte in Gruppe A der TuS Schwarz-Weiß Enzen das Geschehen. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 10:3 zog Enzen souverän ins Halbfinale ein. VfR Evesen folgte als Zweiter, während der VfL Bückeburg und der SC Deckbergen-Schaumburg die K.o.-Runde verpassten.
Halbfinale: Rehren setzt klares Zeichen
In der Vorschlussrunde zeigte der MTV Rehren seine beste Turnierleistung. Gegen den VfR Evesen ließ der Titelverteidiger beim 4:0 keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Die Defensive stand sicher, offensiv agierte Rehren variabel und effizient. Im zweiten Halbfinale setzte sich der SV Obernkirchen mit 1:0 gegen den bis dahin starken TuS Schwarz-Weiß Enzen durch.
Das Endspiel bot die erwartete Spannung. Gegen den SV Obernkirchen, der bereits in der Gruppenphase gegen Rehren gewonnen hatte, entwickelte sich eine taktisch geprägte Partie mit wenigen klaren Torchancen. Am Ende entschied ein Treffer zugunsten des MTV Rehren das Finale. Mit dem 1:0-Erfolg sicherte sich das Team erneut den Hallenmasters-Pokal.
Platzierungen und Auszeichnungen
Im Spiel um Platz drei setzte sich der VfR Evesen mit 4:3 n.E. gegen den TuS Schwarz-Weiß Enzen durch. Platz fünf ging an den TSV Steinbergen nach einem 3:2-Sieg über den VfL Bückeburg. Im Spiel um Platz sieben behielt der TSV Hespe gegen den SC Deckbergen-Schaumburg mit 3:1 n.E. die Oberhand.
Ein besonderes Ausrufezeichen setzte Julian Lattwesen vom MTV Rehren, der sich mit seinen Treffern die Torjägerkanone des Turniers sicherte. Maßgeblich für den Erfolg des Titelverteidigers war jedoch vor allem der geschlossene Mannschaftsauftritt, der sich von Spiel zu Spiel steigerte.
Blick nach vorn
Mit dem erneuten Hallentitel im Rücken richtet der MTV Rehren nun den Fokus auf die anstehende Freiluftsaison. Die gezeigten Leistungen in der Halle lassen darauf schließen, dass das Team auch draußen eine prägende Rolle spielen will.