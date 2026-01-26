MTV Rehren verteidigt Titel beim Hallenmasters Schaumburg

Parallel dazu dominierte in Gruppe A der TuS Schwarz-Weiß Enzen das Geschehen. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 10:3 zog Enzen souverän ins Halbfinale ein. VfR Evesen folgte als Zweiter, während der VfL Bückeburg und der SC Deckbergen-Schaumburg die K.o.-Runde verpassten. Halbfinale: Rehren setzt klares Zeichen In der Vorschlussrunde zeigte der MTV Rehren seine beste Turnierleistung. Gegen den VfR Evesen ließ der Titelverteidiger beim 4:0 keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Die Defensive stand sicher, offensiv agierte Rehren variabel und effizient. Im zweiten Halbfinale setzte sich der SV Obernkirchen mit 1:0 gegen den bis dahin starken TuS Schwarz-Weiß Enzen durch.

Das Endspiel bot die erwartete Spannung. Gegen den SV Obernkirchen, der bereits in der Gruppenphase gegen Rehren gewonnen hatte, entwickelte sich eine taktisch geprägte Partie mit wenigen klaren Torchancen. Am Ende entschied ein Treffer zugunsten des MTV Rehren das Finale. Mit dem 1:0-Erfolg sicherte sich das Team erneut den Hallenmasters-Pokal. Platzierungen und Auszeichnungen Im Spiel um Platz drei setzte sich der VfR Evesen mit 4:3 n.E. gegen den TuS Schwarz-Weiß Enzen durch. Platz fünf ging an den TSV Steinbergen nach einem 3:2-Sieg über den VfL Bückeburg. Im Spiel um Platz sieben behielt der TSV Hespe gegen den SC Deckbergen-Schaumburg mit 3:1 n.E. die Oberhand.