MTV Rehren springt nach Heimerfolg auf Rang 2

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren hat in der Fußball-Bezirksliga einen überzeugenden 5:2-Heimerfolg gegen den TSV Kirchdorf eingefahren und damit seine starke Form unter Beweis gestellt. Aus Sicht des Vereins zeigte die Mannschaft insbesondere in der ersten Halbzeit eine nahezu perfekte Leistung, während die zweite Hälfte eher von Kontrolle und Ergebnissicherung geprägt war.

Die Führung erzielte Kapitän Julian Lattwesen in der 6. Minute mit einem präzisen Abschluss aus spitzem Winkel. Nur wenig später erhöhte Jean-Luc Bruns auf 2:0 (13.) und stellte früh die Weichen auf Sieg. Der TSV Kirchdorf fand in dieser Phase kaum Zugriff auf das Spiel, während der MTV Rehren konsequent nach vorne spielte.

Trainer Jens Lattwesen äußerte sich entsprechend zufrieden: Die erste Halbzeit sei „einfach genial“ gewesen. Unterstützt durch den Wind in Richtung des Kirchdorfer Tores setzte der MTV die Gäste früh unter Druck und ließ keinen Zweifel daran, wer das Spiel bestimmen würde. Bereits in den Anfangsminuten zeichnete sich die klare Dominanz der Hausherren ab.

Nach 23 Minuten folgte das 3:0 durch Malte Grittner, der nach einer Ecke von Lorenz Kämmer goldrichtig stand. Nur drei Minuten später erhöhte Maxim „Rambo“ Schäfer nach einem sauber ausgespielten Konter über Julian Lattwesen und Jan-Philip Pinkenburg auf 4:0 (26.). Kurz vor der Pause setzte Schäfer mit seinem zweiten Treffer (37.) noch einen drauf und stellte den 5:0-Halbzeitstand her.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spielgeschehen deutlich. Der TSV Kirchdorf reagierte mit mehreren Wechseln und kam besser in die Partie. Der MTV schaltete unbewusst einen Gang zurück, wie Lattwesen selbstkritisch anmerkte. In der Folge nutzten die Gäste zwei Unkonzentriertheiten: Tim Sehnert verkürzte in der 53. Minute auf 1:5, ehe Niklas Lange nach einem Fehler des MTVs das 2:5 erzielte.

Trotz der Gegentore blieb der MTV Rehren spielbestimmend und erspielte sich weitere Chancen, ohne jedoch erneut zu treffen. Lattwesen betonte, dass man defensiv in der zweiten Hälfte nicht die gewünschte Stabilität gezeigt habe, auch wenn der Sieg nie ernsthaft in Gefahr geraten sei.

Durch den Erfolg und den gleichzeitigen Patzer des bisherigen Spitzenreiters TSV Pattensen hat sich die Tabellensituation verändert: Der MTV Rehren steht nun auf Rang zwei und reist am kommenden Sonntag (15 Uhr) als neuer Verfolger zum Spitzenspiel beim SV Ihme-Roloven, der die Tabellenführung übernommen hat.