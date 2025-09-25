Rehren sichert sich drei wichtige Punkte – Foto: Wibke Pinkenburg

MTV Rehren ringt Enzen im Derby nieder Damit sichert sich das Team von Trainer Schönherr vorerst Platz 2 Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 MTV Rehren SW Enzen

Das vorgezogene Spitzenspiel des 8. Spieltags der Bezirksliga Hannover 3 hielt, was es versprach: MTV Rehren setzte sich in einem intensiven Schaumburg-Derby bei TuS Schwarz-Weiß Enzen mit 3:2 durch und verdrängte den Kontrahenten vom zweiten Tabellenplatz.

Di., 23.09.2025, 19:30 Uhr TuS Schwarz-Weiß Enzen SW Enzen MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren 2 3 Abpfiff Die Gäste aus Rehren erwischten den besseren Start. Bereits in der 5. Minute brachte Meyer sein Team in Führung, kurz vor der Pause erhöhte er auf 2:0 (41.). „In der ersten Halbzeit waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft, haben hinten sicher gut alles wegverteidigt und ein richtig gutes Umschaltspiel nach vorne gezeigt“, bilanzierte MTV-Trainer Mike Schönherr. Beide Treffer entstanden nach schnellen Gegenstößen – ein Muster, das die Rehrener in dieser Phase perfekt ausspielten.

Enzen, das zuletzt in Gehrden eine herbe 0:4-Niederlage kassiert hatte, kam nur schwer ins Spiel. Rehren hingegen bewies, dass es die unglückliche 2:3-Heimniederlage gegen Springe vom Wochenende gut verarbeitet hatte. Nach dem Seitenwechsel wurde Enzen stärker. Der eingewechselte Wöbbeking verkürzte auf 1:2 (56.). „In der zweiten Halbzeit hat Ensen dann schon mehr Druck gemacht, hat uns hinten reingedrängt, teilweise zumindest, ohne sich die ganz klaren Chancen zu erspielen“, so Schönherr.