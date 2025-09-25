MTV Rehren ringt Enzen im Derby nieder

Das vorgezogene Spitzenspiel des 8. Spieltags der Bezirksliga Hannover 3 hielt, was es versprach: MTV Rehren setzte sich in einem intensiven Schaumburg-Derby bei TuS Schwarz-Weiß Enzen mit 3:2 durch und verdrängte den Kontrahenten vom zweiten Tabellenplatz.
Die Gäste aus Rehren erwischten den besseren Start. Bereits in der 5. Minute brachte Meyer sein Team in Führung, kurz vor der Pause erhöhte er auf 2:0 (41.). „In der ersten Halbzeit waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft, haben hinten sicher gut alles wegverteidigt und ein richtig gutes Umschaltspiel nach vorne gezeigt“, bilanzierte MTV-Trainer Mike Schönherr. Beide Treffer entstanden nach schnellen Gegenstößen – ein Muster, das die Rehrener in dieser Phase perfekt ausspielten.
Enzen, das zuletzt in Gehrden eine herbe 0:4-Niederlage kassiert hatte, kam nur schwer ins Spiel. Rehren hingegen bewies, dass es die unglückliche 2:3-Heimniederlage gegen Springe vom Wochenende gut verarbeitet hatte.
Nach dem Seitenwechsel wurde Enzen stärker. Der eingewechselte Wöbbeking verkürzte auf 1:2 (56.). „In der zweiten Halbzeit hat Ensen dann schon mehr Druck gemacht, hat uns hinten reingedrängt, teilweise zumindest, ohne sich die ganz klaren Chancen zu erspielen“, so Schönherr.
Doch die Gäste schlugen zurück: Kapitän Lattwesen stellte nach 65 Minuten den alten Abstand wieder her – 1:3. Ein möglicher Knackpunkt war ein Foulelfmeter für Enzen, den Torhüter Förstel glänzend parierte. „Das hätte nochmal brenzlig werden können. Unser Keeper Ben hält den Ball aber fest, das war eine ganz wichtige Szene“, lobte Schönherr seinen Schlussmann.
In der Nachspielzeit kam Enzen durch Nimptschke noch einmal auf 2:3 heran (90.+5), ehe Schiedsrichter Meseli die Partie abpfiff. Schönherr zeigte sich trotz des knappen Endstands zufrieden: „Am Ende war es ein verdienter Sieg in einem rassigen Derby. Fußball war es nicht immer auf dem besten Niveau, das lag sicher auch am Platz. Aber ich denke, die Zuschauer haben ein intensives Spiel gesehen.“
Mit nun 17 Punkten festigte Rehren Platz zwei hinter Spitzenreiter Pattensen und verschaffte sich im Aufstiegsrennen eine gute Ausgangslage. Enzen dagegen bleibt nach der zweiten Niederlage in Folge bei 15 Zählern und muss den Blick wieder verstärkt nach hinten richten.