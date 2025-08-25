– Foto: Wibke Pinkenburg

MTV Rehren ringt Eldagsen nieder – Pinkenburg entscheidet Duell Rehren bleibt weiterhin ohne Gegentor Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 FC Eldagsen MTV Rehren

Mit einem knappen 1:0-Heimerfolg über den FC Eldagsen hat der MTV Rehren am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Landessliga-Absteiger behauptete sich die Elf von Trainer Mike Schönherr in einem intensiven und weitgehend ausgeglichenen Spiel und schob sich damit auf Rang vier der Tabelle.

Gestern, 15:00 Uhr MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren FC Eldagsen FC Eldagsen 1 0 Abpfiff „Am Ende war es sicherlich kein unverdienter Sieg, es war ein Spiel auf Augenhöhe“, bilanzierte Schönherr. Beide Mannschaften begegneten sich mit hoher Intensität, Torchancen blieben jedoch lange Mangelware.

Bereits im ersten Durchgang hätten die Gastgeber in Führung gehen können. „Wir hatten zwei Riesenchancen – einmal durch Julian Meyer, der von der Strafraumkante den Pfosten trifft, und vorher noch durch Maxim Schäfer, der frei auf den Torwart zuläuft, aber das Duell verliert“, berichtete Schönherr. Ansonsten sei es ein „intensives Spiel gewesen, mit wenigen zwingenden Gelegenheiten auf beiden Seiten“. Nach der Pause übernahm Eldagsen phasenweise das Kommando. „Da ist Eldagsen noch ein bisschen besser ins Spiel gekommen, hat mehr Druck gemacht und uns hinten reingedrängt – aber ohne sich große Chancen zu erspielen“, analysierte der MTV-Trainer. Der Grund: Rehren verteidigte mit großer Konsequenz. „Die ganze Mannschaft hat gut gegen den Ball gearbeitet, wir standen defensiv wieder sehr stabil – wie schon in Leveste.“