MTV Rehren ringt Eldagsen nieder – Pinkenburg entscheidet Duell

Mit einem knappen 1:0-Heimerfolg über den FC Eldagsen hat der MTV Rehren am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Landessliga-Absteiger behauptete sich die Elf von Trainer Mike Schönherr in einem intensiven und weitgehend ausgeglichenen Spiel und schob sich damit auf Rang vier der Tabelle.
„Am Ende war es sicherlich kein unverdienter Sieg, es war ein Spiel auf Augenhöhe“, bilanzierte Schönherr. Beide Mannschaften begegneten sich mit hoher Intensität, Torchancen blieben jedoch lange Mangelware.
Bereits im ersten Durchgang hätten die Gastgeber in Führung gehen können. „Wir hatten zwei Riesenchancen – einmal durch Julian Meyer, der von der Strafraumkante den Pfosten trifft, und vorher noch durch Maxim Schäfer, der frei auf den Torwart zuläuft, aber das Duell verliert“, berichtete Schönherr. Ansonsten sei es ein „intensives Spiel gewesen, mit wenigen zwingenden Gelegenheiten auf beiden Seiten“.
Nach der Pause übernahm Eldagsen phasenweise das Kommando. „Da ist Eldagsen noch ein bisschen besser ins Spiel gekommen, hat mehr Druck gemacht und uns hinten reingedrängt – aber ohne sich große Chancen zu erspielen“, analysierte der MTV-Trainer. Der Grund: Rehren verteidigte mit großer Konsequenz. „Die ganze Mannschaft hat gut gegen den Ball gearbeitet, wir standen defensiv wieder sehr stabil – wie schon in Leveste.“
Als vieles auf ein torloses Remis hindeutete, nutzte der MTV in der 76. Minute einen Konter zur Entscheidung. Jan-Philip Pinkenburg schloss zum umjubelten 1:0 ab. „Am Ende haben wir doch noch das Tor gemacht – und wie gesagt, es war kein unverdienter Sieg“, so Schönherr.
Besonders hob er die Bedeutung des Erfolges hervor: „Für uns war es wichtig zu zeigen, dass wir auch gegen solche Gegner mithalten können. Das gibt uns eine Menge Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben.“
Mit nun sieben Punkten aus drei Spielen mischt der MTV Rehren in der Spitzengruppe der Liga mit. Schon am Donnerstag wartet das nächste Duell, wenn die Schönherr-Elf in Egestorf antritt. „Der Sieg gibt uns Rückenwind. Jetzt wollen wir dort nachlegen“, erklärte der Coach abschließend.