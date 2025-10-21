MTV Rehren lässt Sieg in Kirchdorf liegen

Im Topspiel des 11. Spieltages der Bezirksliga Hannover 3 trennten sich der TSV Kirchdorf am Deister und der MTV Rehren mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Für Rehren war es nach dem Auswärtssieg in Gehrden das zweite Spiel in Folge auf Kunstrasen – diesmal allerdings ohne vollen Ertrag.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, resümierte MTV-Trainer Mike Schönherr unmittelbar nach dem Schlusspfiff. „Wir haben wieder sehr stark angefangen, viele hohe Balleroberungen gehabt und uns zahlreiche Chancen herausgespielt.“

Kirchdorf, das zuletzt beim 0:4 in Eldagsen einen Dämpfer kassiert hatte, fand nur schwer ins Spiel, blieb aber über schnelle Gegenstöße gefährlich. Die kompakte Defensive der Gastgeber hielt dem Rehrener Druck bis zur Pause stand – ein psychologisch wichtiger Zwischenschritt.

Tatsächlich erwischte der MTV einen furiosen Start: Früh setzte die Elf aus Rehren den Aufsteiger Kirchdorf unter Druck, kombinierte flüssig und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe im Mittelfeld. Folgerichtig brachte Julian Maier die Gäste nach rund 20 Minuten in Führung. Zuvor hatte Julian Lattwesen mit einem Distanzschuss nur die Latte getroffen – eine Szene, die Schönherr später als sinnbildlich für die erste Hälfte bezeichnete: „Wir hatten Hochkaräter ohne Ende. Da muss eigentlich das 2:0 oder 3:0 fallen.“

Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild kurzzeitig. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Kirchdorf einen Fehler des MTV eiskalt aus: Nach einer eigenen Ecke der Gäste lief Rehren in einen Konter, den der TSV mustergültig zum 1:1 abschloss. „Das war ärgerlich“, so Schönherr. „Wir hatten an der Mittellinie die Möglichkeit, das Foul zu ziehen, machen es aber nicht – und dann laufen wir in den Konter. Das darf uns so nicht passieren.“

Rehren antwortete jedoch mit der passenden Reaktion: Ein präziser Pass von Raphael Bauer in die Schnittstelle fand Julian Lattwesen, der aus halblinker Position eiskalt zum 2:1 einschob. Doch die Freude währte nur kurz. Eine umstrittene Szene sorgte für den erneuten Ausgleich – und für Unmut auf Rehrener Seite:

„Beim 2:2 hat der Gegner den Ball klar mit der Hand mitgenommen“, ärgerte sich Schönherr. „Tom Evers wollte klären, der Kirchdorfer geht dazwischen, nimmt den Ball mit der Hand und schießt ihn rein. Aber gut – wir müssen die Situation vorher auch einfach besser klären.“

In der Schlussphase drängte Rehren noch einmal auf den Sieg. Die beste Gelegenheit hatte Marc Cewe, der nach feinem Zuspiel von Bauer frei vor dem Kirchdorfer Keeper auftauchte, aber den Ball nicht optimal traf. „Kein guter erster Kontakt, der Torwart hält den Ball“, beschrieb Schönherr die Szene nüchtern. „Wenn der reingeht, nehmen wir hier drei Punkte mit.“

So blieb es beim 2:2 – ein Ergebnis, mit dem am Ende beide Mannschaften leben konnten. Rehren bleibt durch das Remis ungeschlagen auf Rang zwei der Tabelle (24 Punkte), punktgleich mit Ihme-Roloven. Kirchdorf festigt mit nun 17 Zählern Platz acht und bestätigt seine Heimstärke auch gegen ein Spitzenteam.

Trotz des vergebenen Sieges überwog beim Rehrener Coach der sachliche Blick auf das große Ganze:

„Wenn man es realistisch sieht, haben wir jetzt vier Punkte aus zwei Auswärtsspielen geholt – beide auf Kunstrasen. Damit sind wir sicherlich nicht unzufrieden.“

Der MTV bleibt damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, während Kirchdorf einmal mehr zeigte, dass der Aufsteiger in dieser Liga längst angekommen ist. Für beide Teams war das 2:2 ein gerechtes Resultat – mit leicht bitterem Beigeschmack für die Gäste.