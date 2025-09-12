– Foto: Wibke Pinkenburg

MTV Rehren festigt Spitzenplatz: Souveränes 3:0 in Luthe Eine frühe Führung und erneute defensive Stabilität legen den Grundstein

Der MTV Rehren A/R hat seine Serie in der Bezirksliga Hannover 3 fortgesetzt und beim TSV Luthe einen souveränen 3:0-Auswärtserfolg gefeiert. Mit nun 14 Punkten aus sechs Spielen und lediglich einem Gegentor schiebt sich das Team von Trainer Mike Schönherr auf Rang zwei der Tabelle.

Gestern, 19:30 Uhr TSV Luthe TSV Luthe MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren 0 3 Abpfiff Die Gäste erwischten auf dem schwer bespielbaren Platz den besseren Start. Bereits nach 13 Minuten setzte sich Julian Lattwesen auf der linken Seite durch und traf überlegt ins kurze Eck zur frühen Führung. „Julian Lattwesen, ich glaube, 18 war es, von der linken Seite nach innen gezogen, Gegenspieler ausgespielt, ins kurze Eck geschoben“, beschrieb Schönherr den sehenswerten Treffer.

Obwohl Rehren das Spiel klar bestimmte, blieb es zur Pause beim knappen 1:0. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon 2:0 oder 3:0 führen müssen“, so Schönherr. Unmittelbar nach Wiederbeginn sorgte Yannick Liebchen für das 2:0 (48.), als er aus 16 Metern trocken abschloss. „Yannick Liebchen hat überlegt aus 16 Metern in die Ecke geschoben“, lobte der Trainer. Den Schlusspunkt setzte schließlich Rückkehrer Maurice Bruns nach einer Ecke (72.) – ebenfalls aus der Distanz. „Ähnlich von der 16er-Kante den Ball überlegt ins Tor geschoben“, so Schönherr.