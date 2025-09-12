MTV Rehren festigt Spitzenplatz: Souveränes 3:0 in Luthe

Der MTV Rehren A/R hat seine Serie in der Bezirksliga Hannover 3 fortgesetzt und beim TSV Luthe einen souveränen 3:0-Auswärtserfolg gefeiert. Mit nun 14 Punkten aus sechs Spielen und lediglich einem Gegentor schiebt sich das Team von Trainer Mike Schönherr auf Rang zwei der Tabelle.
Die Gäste erwischten auf dem schwer bespielbaren Platz den besseren Start. Bereits nach 13 Minuten setzte sich Julian Lattwesen auf der linken Seite durch und traf überlegt ins kurze Eck zur frühen Führung. „Julian Lattwesen, ich glaube, 18 war es, von der linken Seite nach innen gezogen, Gegenspieler ausgespielt, ins kurze Eck geschoben“, beschrieb Schönherr den sehenswerten Treffer.
Obwohl Rehren das Spiel klar bestimmte, blieb es zur Pause beim knappen 1:0. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon 2:0 oder 3:0 führen müssen“, so Schönherr.
Unmittelbar nach Wiederbeginn sorgte Yannick Liebchen für das 2:0 (48.), als er aus 16 Metern trocken abschloss. „Yannick Liebchen hat überlegt aus 16 Metern in die Ecke geschoben“, lobte der Trainer. Den Schlusspunkt setzte schließlich Rückkehrer Maurice Bruns nach einer Ecke (72.) – ebenfalls aus der Distanz. „Ähnlich von der 16er-Kante den Ball überlegt ins Tor geschoben“, so Schönherr.
Mit der komfortablen Führung im Rücken spielte Rehren die Partie souverän zu Ende. „Es war wieder eine sehr gute, stabile Leistung von uns. Sowohl defensiv als auch offensiv. Die ganze Mannschaft hat gut gegen den Ball gearbeitet“, resümierte Schönherr zufrieden.
Für den TSV Luthe, der nach dem 2:1-Sieg in Gehrden und dem Erfolg gegen Springe zuletzt für positive Schlagzeilen gesorgt hatte, war es ein Rückschlag. Trotz kämpferischer Leistung blieb die Offensive wirkungslos, während die Defensive einmal mehr Lücken offenbarte. Mit 21 Gegentoren in sechs Spielen stellen die Lutheanern weiterhin die schwächste Abwehr der Liga und stehen mit sechs Punkten auf Rang zehn.
Für Rehren hingegen bedeutet der Auswärtserfolg einen weiteren Schritt in Richtung Spitzengruppe. „War eine reife Leistung, eine gute Leistung von der gesamten Mannschaft. Gute Teamleistung“, stellte Schönherr zufrieden fest. Mit 14 Punkten aus sechs Spielen und dem Prädikat der besten Defensive der Liga reist sein Team nun mit viel Selbstvertrauen ins nächste Spiel gegen den FC Springe.