MTV Rehren etabliert sich in der Spitzengruppe

Als die Bezirksliga Hannover 3 in die Winterpause ging, fand sich der MTV Rehren dort wieder, wo man sich im Sommer allenfalls vorsichtig verortet hatte: mitten in der erweiterten Spitzengruppe. Platz vier, 30 Punkte aus 15 Spielen, nur drei Niederlagen – die Hinrunde des MTV ist mehr als nur eine Momentaufnahme, sie ist Ausdruck einer sportlichen Entwicklung, die zunehmend Konturen annimmt.

Trainer Mike Schönherr spricht entsprechend zufrieden über die erste Saisonhälfte: „Mit den 30 Punkten können wir wirklich sehr zufrieden sein. Wenn uns das vor der Saison einer gesagt hätte, hätten wir das komplett unterschrieben.“ Neun Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen – und keine davon deutlich. Auffällig ist vor allem die defensive Stabilität. Mit nur 16 Gegentoren stellt Rehren eine der besten Abwehrreihen der Liga. Lediglich Tabellenführer Pattensen und Verfolger Eldagsen sind defensiv ähnlich konstant. „Defensiv haben wir uns absolut stabilisiert, wenn man das noch mit letzter Saison vergleicht. 16 Gegentore in 15 Spielen – das ist schon ein Topwert“, betont Schönherr.

Diese Stabilität ist kein Zufall, sondern Ergebnis klarer Abläufe und einer gewachsenen mannschaftlichen Geschlossenheit. Gegner, die Rehren dominieren konnten, suchte man bislang vergeblich. „Uns hat noch kein Gegner so richtig an die Wand gespielt“, stellt der Coach nüchtern fest. Zu den Highlights der Hinrunde zählen zweifellos die Siege gegen direkte Konkurrenten und Topteams. Rehren schlug sowohl Pattensen als auch Eldagsen – die beiden Mannschaften, die aktuell noch vor dem MTV stehen. „Wir haben die Top-Teams geschlagen – die Pattensener, die Eldagsener“, erinnert Schönherr und unterstreicht damit den Anspruch, sich dauerhaft im oberen Tabellenfeld zu behaupten.