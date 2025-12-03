MTV Rehren erzwingt späten 2:1 Arbeitssieg gegen Leveste

Der MTV Rehren hat den 17. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen den TV Jahn Leveste abgeschlossen und geht mit nun 30 Punkten als Tabellenvierter in die Winterpause. Es war ein Ergebnis, das sich die Elf von Trainer Mike Schönherr regelrecht „erarbeiten“ musste – und das nach drei Wochen ohne Pflichtspiel alles andere als selbstverständlich war.

Schönherr sprach nach der Partie von einem „relativ zerfahrenen Spiel“, das seiner Mannschaft anzumerken gewesen sei. „Man hat gesehen, dass wir drei Wochen nicht gespielt haben… wir konnten eher nur im Kraft-Ausdauer-Bereich arbeiten“, ordnete er den holprigen Start ein.

Kurz vor der Pause dann der Dämpfer: Nach einer unglücklichen Abwehraktion fiel das 0:1 durch Mowka (36.). „Ein Abpraller nach einer Ecke… natürlich unglücklich“, kommentierte der Trainer.

Leveste stand tief, verteidigte diszipliniert – und spielte konsequent lange Bälle, was Rehren früh den Rhythmus nahm. „Es war schwer, den Gegner vorne unter Druck zu setzen, weil sie eigentlich jeden Ball lang gespielt haben“, so Schönherr.

In der Halbzeit forderte Schönherr mehr Mut, mehr Ballbesitz – und stellte taktisch leicht um. „Wir sind besser ins Spiel gekommen, haben den Ball besser laufen lassen und ein bisschen mehr Druck aufgebaut“, schilderte er den Fortschritt seiner Mannschaft.

Rehren übernahm zunehmend die Kontrolle, ließ den Ball nun geduldiger durch die eigenen Reihen laufen und erhöhte den Druck – bis sich Leveste schließlich nicht mehr aus der Umklammerung befreien konnte.

In der 74. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Lattwesen traf nach druckvoller Phase zum 1:1. Rehren blieb dran, suchte weiter den Weg nach vorne – und wurde belohnt.

In der 82. Minute flog eine Ecke in den Strafraum, und ein Levester Spieler verlängerte den Ball unglücklich ins eigene Tor. Plötzlich führte Rehren 2:1 – ein erzwungener Treffer, der die harte Arbeit der Gastgeber spiegelte.

Schönherr brachte es auf den Punkt: „Ein bisschen erzwungen schon, aber sicherlich nicht unverdient.“

Obwohl Rehren den Vorsprung über die Zeit brachte, blieb der Trainer realistisch: „Man hätte auch mit einem Unentschieden aus dem Spiel gehen können.“

Doch wichtiger als spielerische Glanzpunkte war der Dreier – insbesondere mit Blick auf den Tabellenstand. „Das Ziel war, mit einem 3er in die Winterpause zu gehen.“

Genau das ist gelungen.