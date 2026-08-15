MTV Rehren empfängt Aufsteiger FC Hevesen zum ersten Heimspiel

– Foto: Wibke Pinkenburg

Nach zwei Auswärtsspielen steht für den MTV Rehren am dritten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 die Heimpremiere an. Gegen den Aufsteiger FC Hevesen soll nach dem 0:6 beim VfL Bückeburg und dem anschließenden 1:1 beim SV Arnum der erste Dreier der Saison gelingen.

Für Rehren ist die Ausgangslage nach den ersten beiden Begegnungen durchwachsen. Dem deutlichen Fehlstart in Bückeburg folgte in Arnum eine Reaktion. Marlo Jaenicke brachte den MTV bereits früh in Führung, ehe Kallinich für Arnum zum 1:1 ausglich. Rehren blieb damit zunächst bei einem Punkt.

Trainer Toni Pagano erwartet allerdings keine einfache Aufgabe. „Genau, erwarten ein schweres Spiel, intensives Spiel gegen Hevesen.“ Die Gäste sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet und unterlagen am ersten Spieltag dem TB Hilligsfeld mit 1:3. Hevesen steht damit nach einer Partie noch ohne Punkt da.

Nun soll im ersten Heimspiel der nächste Schritt folgen. „Erwartungshaltung ist aber, ein gutes Heimspiel zu machen, ersten Punkte einzufahren, also ersten drei Punkte einzufahren und wieder in den Rhythmus reinzukommen.“ Der eigene Auftritt soll dabei vor allem über die Intensität kommen. „Viel auf Intensität, gute Zweikämpfe, gute Ideen, vielleicht auch viel Geduld“, beschreibt Pagano die Schwerpunkte für die Partie.

Personell bleibt die Situation beim MTV angespannt. Raphael Bauer kehrt nach einem Urlaub zwar in der Nacht zum Sonntag zurück und soll dem Kader angehören. Dafür fehlen Yannick Liebchen, Eduard Rosow und Jan Pinkenburg weiterhin urlaubsbedingt. Auch John-Luke Brunsfeld steht nach seiner Handverletzung nicht zur Verfügung. „Ansonsten sind alle da“, sagt Pagano.

Der FC Hevesen reist als Aufsteiger nach Rehren und hat nach dem ersten Spieltag zunächst den 14. Tabellenplatz inne. Für die Gastgeber ist die Begegnung zugleich die Chance, sich nach dem schwierigen Saisonstart vor heimischem Publikum zurückzumelden.

Pagano setzt dabei auf eine konzentrierte Herangehensweise gegen einen Gegner, den er als körperlich anspruchsvoll einschätzt. Geduld, Zweikampfstärke und eine hohe Intensität sollen den Weg zum ersten Heimsieg ebnen. Nach zwei Partien steht Rehren bei einem Punkt – am Sonntag soll sich diese Bilanz ändern.