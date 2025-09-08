MTV Rehren bleibt ungeschlagen

Mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg über den TSV Goltern hat sich der MTV Rehren endgültig in der Spitzengruppe der Bezirksliga Hannover 3 etabliert. Bereits früh stellte die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr die Weichen auf Sieg und überzeugte dabei vor allem durch ihre defensive Stabilität und taktische Disziplin.
Schon in der 3. Minute brachte Meyer die Gastgeber nach einem energischen Angriff in Führung. Rehren bestimmte in der Folge das Geschehen, ohne ins Risiko zu gehen. Kurz vor der Pause erhöhte Lattwesen auf 2:0 (40.), ehe Pinkenburg (81.) und erneut Lattwesen (84.) in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgten. Goltern, das über weite Strecken um Ordnung bemüht war, fand offensiv kaum Mittel und kassierte bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel.
Trainer Mike Schönherr sprach nach der Partie von einem rundum verdienten Erfolg: „Wir haben verdient gewonnen, vielleicht auch in der Höhe verdient. Wieder eine sehr stabile Leistung, insbesondere defensiv, wirklich wenig zugelassen. Taktisch sehr diszipliniert, eine gute Mentalität, eine gute Energie auf dem Platz.“
Rehren knüpft damit nahtlos an die starken Auftritte der letzten Wochen an. Nach dem 1:1 in Egestorf bleibt die Defensive das Prunkstück: „Wir haben uns oben festgesetzt oder wollen uns oben weiterhin festsetzen. Das ist ja bis jetzt ganz gut gelungen, weiterhin erst ein Gegentor. Da bin ich natürlich auch schon ein bisschen stolz auf die Jungs, wie sie das machen“, betonte Schönherr.
Beide Teams mussten personelle Ausfälle kompensieren. „Wir waren zwar auch ein bisschen ersatzgeschwächt, aber haben das gut kompensiert. Ich glaube, bei Goltern haben auch einige gefehlt, aber wir haben uns da somit besser kompensiert“, so der Rehrener Trainer.
Für den MTV bedeutet der Sieg Rang vier mit elf Punkten – punktgleich mit Ihme-Roloven und nur einen Zähler hinter Pattensen. Goltern hingegen rutscht nach dem zwischenzeitlichen Befreiungsschlag gegen Gehrden (3:2) wieder in den Tabellenkeller ab und steht mit nur vier Zählern auf Platz 13.