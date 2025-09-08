– Foto: Wibke Pinkenburg

MTV Rehren bleibt ungeschlagen Das Team von Schönherr hält nach dem 4:0 Sieg gegen Goltern den Anschluss an oben. Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 MTV Rehren Goltern

Mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg über den TSV Goltern hat sich der MTV Rehren endgültig in der Spitzengruppe der Bezirksliga Hannover 3 etabliert. Bereits früh stellte die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr die Weichen auf Sieg und überzeugte dabei vor allem durch ihre defensive Stabilität und taktische Disziplin.

Gestern, 15:00 Uhr MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren TSV Goltern Goltern 4 0 Abpfiff Schon in der 3. Minute brachte Meyer die Gastgeber nach einem energischen Angriff in Führung. Rehren bestimmte in der Folge das Geschehen, ohne ins Risiko zu gehen. Kurz vor der Pause erhöhte Lattwesen auf 2:0 (40.), ehe Pinkenburg (81.) und erneut Lattwesen (84.) in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgten. Goltern, das über weite Strecken um Ordnung bemüht war, fand offensiv kaum Mittel und kassierte bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel.

Trainer Mike Schönherr sprach nach der Partie von einem rundum verdienten Erfolg: „Wir haben verdient gewonnen, vielleicht auch in der Höhe verdient. Wieder eine sehr stabile Leistung, insbesondere defensiv, wirklich wenig zugelassen. Taktisch sehr diszipliniert, eine gute Mentalität, eine gute Energie auf dem Platz.“ Rehren knüpft damit nahtlos an die starken Auftritte der letzten Wochen an. Nach dem 1:1 in Egestorf bleibt die Defensive das Prunkstück: „Wir haben uns oben festgesetzt oder wollen uns oben weiterhin festsetzen. Das ist ja bis jetzt ganz gut gelungen, weiterhin erst ein Gegentor. Da bin ich natürlich auch schon ein bisschen stolz auf die Jungs, wie sie das machen“, betonte Schönherr.