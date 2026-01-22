MTV Rehren A/R setzt auf Kontinuität und defensive Stabilität

Der MTV Rehren A/R geht mit Zuversicht in die Rückrunde der Bezirksliga Hannover Staffel 3. Nach einer überzeugenden Hinserie mit 30 Punkten und Rang vier zieht Trainer Mike Schönherr ein durchweg positives Fazit – und setzt in der Wintervorbereitung auf eine Mischung aus sportlicher Weiterentwicklung und gezieltem Teambuilding.

„Teambuildingmaßnahme ist neben einem Mannschaftsabend ein Sonntag, den wir miteinander verbringen – mit einer Trainingseinheit am Morgen, einem gemeinsamen Mittagessen und einem Testspiel am Nachmittag“, erklärt der Coach.

Die eigentliche Wintervorbereitung beginnt am 18. Januar. Bis dahin bestreitet die Mannschaft mehrere Hallenturniere. Neben der sportlichen Arbeit legt Schönherr besonderen Wert auf den Zusammenhalt innerhalb des Teams.

Der MTV Rehren hatte im Sommer einen größeren personellen Umbruch zu bewältigen. Viele junge Spieler rückten in den Fokus. Dennoch überzeugte das Team mit Konstanz und guten Ergebnissen.

Sportliche Highlights sollen zudem die Testspiele gegen höherklassige Gegner liefern. „Testspielhighlights sind Spiele gegen die Landesligisten OSV Hannover und TSV Barsinghausen“, so Schönherr.

„Das bisherige Abschneiden bewerte ich durchweg positiv, da wir nach einem großen Umbruch im Sommer mit einer sehr jungen Mannschaft eine tolle Hinserie gespielt haben und mit 30 Punkten auf Platz 4 stehen“, bilanziert Schönherr.

Besonders hervor hebt er die Erfolge gegen die Spitzenteams der Liga: „Des Weiteren haben wir als einzige Mannschaft den Topfavoriten TSV Pattensen geschlagen und den anderen Landesliga-Absteiger FC Eldagsen ebenfalls.“

Insgesamt sei die Entwicklung der Mannschaft deutlich sichtbar: „Die Mannschaft hat insgesamt gesehen eine tolle Entwicklung genommen.“

Defensiv als Markenzeichen

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die defensive Stabilität. „Was wir extrem verbessert haben, ist unsere Defensivarbeit, wo die Mannschaft im Verbund einen super Job macht“, sagt Schönherr. Die Zahlen sprechen für sich: „16 Gegentore in 15 Spielen können sich absolut sehen lassen.“

Größere strukturelle Probleme sieht der Trainer nicht, wohl aber Ansatzpunkte zur Optimierung. „Große Probleme sehe ich nicht, verbessern kann man natürlich immer was“, betont Schönherr. Insbesondere die Chancenverwertung steht im Fokus: „Bei uns ist es zum einen die Chancenverwertung, wobei ich glaube, dass es durch unsere extrem laufintensive Arbeit gegen den Ball dann vorne manchmal an der Konzentration fehlt.“

Zudem stellt die veränderte Spielweise der Gegner eine neue Herausforderung dar. „Viele Mannschaften stehen mittlerweile sehr tief gegen uns, das kennen die Jungs noch nicht so gut“, erklärt der Trainer. „Da wollen wir weiter dran arbeiten, Lösungen zu finden.“

Klare Zielsetzung für die Rückrunde

Mit Blick auf die zweite Saisonhälfte verfolgt der MTV Rehren ein realistisches, aber ambitioniertes Ziel.

„Wir stehen jetzt auf Platz 4 und diesen Platz wollen wir gerne verteidigen“, sagt Schönherr. Voraussetzung dafür sei die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mannschaft: „Wenn die Mannschaft weiter so arbeitet und sich weiter so entwickelt, dann sehe ich gute Chancen, dieses Ziel zu erreichen.“

Verstärkung für die Defensive

Personell setzt Rehren vor allem auf Kontinuität – mit einer gezielten Verstärkung.

„Wir haben mit Malte Grittner vom TSV Barsinghausen einen erfahrenen Spieler nach Rehren zurückgeholt“, berichtet Schönherr. Gemeinsam mit Kapitän Julian Lattwesen und Vize-Kapitän Jan Pinkenburg soll Grittner die junge Mannschaft führen.

Der Trainer ist überzeugt vom Mehrwert des Neuzugangs: „Das wird für uns einen absoluten Mehrwert darstellen, weil wir genau so einen Spieler noch gebraucht haben.“ Besonders dessen Qualitäten hebt Schönherr hervor: „Ein Innenverteidiger mit Landesliga-Erfahrung, Mentalität und unglaublich guter Defensivqualität.“

Weitere personelle Veränderungen sind nicht geplant. „Sonst bleibt der Kader so zusammen“, so der Coach.

Prognose für den Titelkampf

Im Rennen um die Meisterschaft sieht Schönherr weiterhin den TSV Pattensen in der Favoritenrolle – allerdings nicht ohne Konkurrenz.

„Ich tippe auf den TSV Pattensen, der sich allerdings der Angriffe des SV Ihme-Roloven und des FC Eldagsen erwehren muss“, lautet seine Einschätzung.

Mit einer stabilen Defensive, klaren Zielen und einem gezielten personellen Impuls geht der MTV Rehren A/R selbstbewusst in die Rückrunde – und will seinen Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga behaupten.