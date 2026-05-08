MTV-Offensive überrollt Pullach im Nachholspiel

In einer einseitigen Nachholpartie der Bezirksliga Süd sicherte sich der MTV 1879 München vor heimischer Kulisse drei wichtige Punkte und untermauerte seine Ambitionen im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber starteten furios und stellten bereits früh die Weichen auf Sieg: Lukas Ahrend eröffnete in der fünften Minute den Torreigen. In der Folge avancierte Moritz Wild zum Mann des Tages, als er mit einem lupenreinen Hattrick durch Treffer in der 22., 39. und 53. Minute die Führung der Hausherren uneinholbar ausbaute.

Die Gäste aus Pullach fanden erst spät eine Antwort, als David Perl in der 62. Minute den ersten Ehrentreffer für den Sportverein markierte. Ein weiterer Treffer für die Gäste folgte in der 72. Minute, wobei hier leider vom Verein keine Daten auf Fupa eingetragen wurden, um den Torschützen namentlich zu benennen. In der Schlussphase stellte der MTV den alten Abstand wieder her: Elias Beckenbauer setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen Heimerfolg.

Durch diesen Sieg festigt der MTV 1879 München den sechsten Tabellenplatz und schließt punktetechnisch zum SV Untermenzing auf. Der SV Pullach hingegen verpasst den Sprung nach oben und verweilt weiterhin auf dem achten Rang.