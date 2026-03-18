MTV-Nachholspiel in Wetschen für Ostermontag angesetzt

Ursprünglich sollte das Duell am vergangenen Sonnabend stattfinden. Die Gastgeber sagten die Partie jedoch am Morgen des Spieltags ab, da der Platz an der Bruchstraße aufgrund der Witterungsbedingungen nicht bespielbar war.

Für den MTV bedeutet die schnelle Neuansetzung nun eine zeitnahe zweite Anreise in den Landkreis Diepholz.