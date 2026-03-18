 2026-03-13T07:45:35.464Z

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MTV-Nachholspiel in Wetschen für Ostermontag angesetzt

Partie war kurzfristig ausgefallen

von red · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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Oberliga Niedersachs.
Wetschen
MTV Wolfenb.

Das ausgefallene Oberliga-Spiel zwischen dem MTV Wolfenbüttel und dem TSV Wetschen ist neu terminiert worden. Bereits drei Tage nach der Absage steht fest: Die Begegnung wird am Ostermontag, 6. April, um 15 Uhr nachgeholt.

Ursprünglich sollte das Duell am vergangenen Sonnabend stattfinden. Die Gastgeber sagten die Partie jedoch am Morgen des Spieltags ab, da der Platz an der Bruchstraße aufgrund der Witterungsbedingungen nicht bespielbar war.

Für den MTV bedeutet die schnelle Neuansetzung nun eine zeitnahe zweite Anreise in den Landkreis Diepholz.