🗣: MTV mit "unheimlich viel Spaß" - Bullach nicht effizient

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Auf Spiele wie gegen den FC Penzberg, die vor der Saison als Aufstiegsfavorit galten, haben wir immer besonders Lust, um uns zu messen und zu sehen, ob wir als Kreisliga-Aufsteiger dagegen halten können.

Die erste Halbzeit haben wir komplett dominiert und sind nach einer schönen Kombination in Führung gegangen. Statt nachzulegen, haben wir mit einer ganz bitteren Situation, in der Penzberg seine Qualität gezeigt hat, den Ausgleich bekommen.

Durch ein Traumtor von Moritz Wild sind wir dann mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gegangen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit fiel jedoch wieder ein bitteres Tor aus dem Nichts. Penzberg hatte wenig Chancen, wir hatten das ganze Spiel im Griff. Leider ist uns ab der 70. Minute etwas die Luft ausgegangen.

Für uns ist es trotzdem ein Schritt nach vorne. Dieses Spiel hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war für die Zuschauer ein toller Klassiker.«

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