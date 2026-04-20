🗣: MTV mit "unheimlich viel Spaß" - Bullach nicht effizient

Der SC Olching ist nach dem Sieg gegen den FC Deisenhofen II kaum noch vom direkten Wiederaufstieg in die Landesliga zu stoppen. Gilchings Aufstiegshoffnungen sind nach der Niederlage gegen den SV Raistingdeutlich geschmolzen. Tore in Massen gab es im Spiel des MTV München gegen den FC Penzberg. Die Stimmen der Trainer.
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Auf Spiele wie gegen den FC Penzberg, die vor der Saison als Aufstiegsfavorit galten, haben wir immer besonders Lust, um uns zu messen und zu sehen, ob wir als Kreisliga-Aufsteiger dagegen halten können.
Die erste Halbzeit haben wir komplett dominiert und sind nach einer schönen Kombination in Führung gegangen. Statt nachzulegen, haben wir mit einer ganz bitteren Situation, in der Penzberg seine Qualität gezeigt hat, den Ausgleich bekommen.
Durch ein Traumtor von Moritz Wild sind wir dann mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gegangen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit fiel jedoch wieder ein bitteres Tor aus dem Nichts. Penzberg hatte wenig Chancen, wir hatten das ganze Spiel im Griff. Leider ist uns ab der 70. Minute etwas die Luft ausgegangen.
Für uns ist es trotzdem ein Schritt nach vorne. Dieses Spiel hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war für die Zuschauer ein toller Klassiker.«
Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir haben unglücklich verloren. Die Effizienz von Untermenzing hat das Spiel entschieden. Wir hatten bereits in der ersten Halbzeit drei sehr gute Chancen, welche der SVU zweimal auf der Linie klären konnte. Nach einem zielstrebig vorgetragenen Angriff ging dann jedoch Untermenzing in Führung.
In Halbzeit zwei konnten wir noch mehr Druck auf das Tor von Untermenzing herstellen, und hatten mehrere sehr gute Möglichkeiten. Zudem haben wir leider einen Foulelfmeter vergeben. Den Gegner haben wir eigentlich gut vom eigenen Tor weghalten können, haben aber dann mit dem einzigen wirklich gefährlichen Schuss aufs Tor das 0:2 kassiert. Am Ende haben wir noch einmal alles reingeworfen, wurden aber leider nicht belohnt.«
Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: »Nach den teilweise unglücklichen Spielen der letzten Woche haben wir uns vorgenommen, uns einfach wieder auf unsere Stärken zu besinnen. Das haben wir teilweise ganz gut gemacht. Vor allem haben wir zu Null gespielt. Das freut mich auch für unseren Keeper Marko, der ins kalte Wasser geworfen wurde, weil spontan alle Keeper krank waren.
Er hat das super gemacht, ebenso wie alle im Defensivverbund. Offensiv war mehr möglich. Der Sieg ist völlig verdient, sodass wir dementsprechend mal wieder drei Punkte einfahren konnten.«