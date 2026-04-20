 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

🗣: MTV mit "unheimlich viel Spaß" - Bullach nicht effizient

Die Stimmen zum 26. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Sarah Georgi · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Geiselbullach musste sich Zuhause gegen den SV Untermenzing geschlagen geben.
Der TSV Geiselbullach musste sich Zuhause gegen den SV Untermenzing geschlagen geben. – Foto: Dieter Metzler

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Der SC Olching ist nach dem Sieg gegen den FC Deisenhofen II kaum noch vom direkten Wiederaufstieg in die Landesliga zu stoppen. Gilchings Aufstiegshoffnungen sind nach der Niederlage gegen den SV Raistingdeutlich geschmolzen. Tore in Massen gab es im Spiel des MTV München gegen den FC Penzberg. Die Stimmen der Trainer.

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SC Olching
SC OlchingSC Olching
0
3
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
0
1
Abpfiff

Sa., 18.04.2026, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
3
4

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Auf Spiele wie gegen den FC Penzberg, die vor der Saison als Aufstiegsfavorit galten, haben wir immer besonders Lust, um uns zu messen und zu sehen, ob wir als Kreisliga-Aufsteiger dagegen halten können.

Die erste Halbzeit haben wir komplett dominiert und sind nach einer schönen Kombination in Führung gegangen. Statt nachzulegen, haben wir mit einer ganz bitteren Situation, in der Penzberg seine Qualität gezeigt hat, den Ausgleich bekommen.

Durch ein Traumtor von Moritz Wild sind wir dann mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gegangen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit fiel jedoch wieder ein bitteres Tor aus dem Nichts. Penzberg hatte wenig Chancen, wir hatten das ganze Spiel im Griff. Leider ist uns ab der 70. Minute etwas die Luft ausgegangen.

Für uns ist es trotzdem ein Schritt nach vorne. Dieses Spiel hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war für die Zuschauer ein toller Klassiker.«

Abstiegsbedrohter TSV Geiselbullach "verliert unglücklich"

Sa., 18.04.2026, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
0
2

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir haben unglücklich verloren. Die Effizienz von Untermenzing hat das Spiel entschieden. Wir hatten bereits in der ersten Halbzeit drei sehr gute Chancen, welche der SVU zweimal auf der Linie klären konnte. Nach einem zielstrebig vorgetragenen Angriff ging dann jedoch Untermenzing in Führung.

In Halbzeit zwei konnten wir noch mehr Druck auf das Tor von Untermenzing herstellen, und hatten mehrere sehr gute Möglichkeiten. Zudem haben wir leider einen Foulelfmeter vergeben. Den Gegner haben wir eigentlich gut vom eigenen Tor weghalten können, haben aber dann mit dem einzigen wirklich gefährlichen Schuss aufs Tor das 0:2 kassiert. Am Ende haben wir noch einmal alles reingeworfen, wurden aber leider nicht belohnt.«

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Polling
SV PollingSV Polling
1
4

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
0
0
Abpfiff

SV Waldeck Obermenzing mit U19-Keeper im Tor

Gestern, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
2
0
Abpfiff

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: »Nach den teilweise unglücklichen Spielen der letzten Woche haben wir uns vorgenommen, uns einfach wieder auf unsere Stärken zu besinnen. Das haben wir teilweise ganz gut gemacht. Vor allem haben wir zu Null gespielt. Das freut mich auch für unseren Keeper Marko, der ins kalte Wasser geworfen wurde, weil spontan alle Keeper krank waren.

Er hat das super gemacht, ebenso wie alle im Defensivverbund. Offensiv war mehr möglich. Der Sieg ist völlig verdient, sodass wir dementsprechend mal wieder drei Punkte einfahren konnten.«

Gestern, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
3
1
Abpfiff