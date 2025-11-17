 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der MTV München gewinnt gegen den SV Polling
Der MTV München gewinnt gegen den SV Polling – Foto: Oliver Rabuser

🗣: MTV liefert »massives Kampfspiel« – Waldeck »sehr erfreut«

Die Reaktionen zum 18. Spieltag der Bezirksliga Süd

Am 18. Spieltag der Bezirksliga Süd nahm Geiselbullach den »sehr wichtigen 2:1-Sieg mit nach Hause«. Co-Trainer des SV Waldeck freut sich über die Leistung seiner Mannschaft und der MTV sichert sich wichtige Punkte.

Sa., 15.11.2025, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SV Polling
SV PollingSV Polling
3
1

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wollten heute mit dem Heimsieg unbedingt die letzten Sicherungspunkte einfahren, um nicht später in den Abstiegsstrudel zu geraten. Nach Ende der Hinrunde und mit einem ausstehenden Nachholspiel nächste Woche gegen Pullach stehen wir mit 29 Punkten hervorragend in der Liga.

Auf sehr schwerem Geläuf hatten wir heute ein massives Kampfspiel. Polling war wie im Hinspiel ein hoch sympathischer Gegner, der uns alles abverlangt hat und mit Sicherheit noch seine Punkte holen wird. Unglücklich gerieten wir zunächst mit 0:1 in Rückstand, konnten aber relativ schnell antworten. Rein optisch hatten wir vielleicht einen leichten Vorteil, alles in allem war es jedoch ein ausgeglichenes Spiel. Wir sind froh, dass wir durch unsere individuelle Klasse immer wieder gefährlich vors Tor kamen. Besonders freut uns, dass unser Torjäger Julius Albert nach seiner Einwechslung sofort ein Joker-Tor erzielte.«

Geiselbullach zeigt sich auswärts »extrem effizient«

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
1
2
Abpfiff

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir sind auf die erwartete, technisch starke Mannschaft getroffen, die eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Ich denke, wir haben das äußerst ordentlich verteidigt, die Räume eng gehalten und unseren Plan sehr gut umgesetzt: Wir wollten schnell hinter die Abwehr kommen, nach Ballgewinnen zügig umschalten und konsequent Richtung Tor gehen.

Mit einem Standard durch Lysander Weiß gehen wir 1:0 in Führung und können relativ zeitnah das 2:0 nachlegen, was uns natürlich sehr gutgetan hat. In der zweiten Halbzeit hatte Deisenhofen mehr Ballbesitz und hat das Spiel übernommen, allerdings ohne – abgesehen von einer wirklich guten Chance – zwingend zu werden. Am Ende kassieren wir durch einen Standard den Anschlusstreffer, aber auch danach ist nichts mehr angebrannt.

Im Großen und Ganzen waren wir extrem effizient und konnten so den sehr wichtigen 2:1-Sieg mit nach Hause nehmen. Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl und dem Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in die Winterpause.«

Waldeck ist »sehr erfreut über die Leistung«

Sa., 15.11.2025, 18:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
3
0
Abpfiff

Philipp Kaiser, Co-Trainer des SV Waldeck: »Ich bin sehr erfreut über die Leistung der Mannschaft zum Jahresabschluss. Wir haben gezeigt, dass wir auch schwierige Phasen überstehen können und gegen jeden Gegner mit unserem fußballerischen Können auftrumpfen können. Ebenso hat es mich sehr gefreut, dass noch einmal sehr viele Zuschauer den Weg an die Meyerbeerstraße auf sich genommen haben, und ich hoffe, wir konnten ihnen einen guten Abschluss bieten.
Jetzt gehen wir erst einmal in die Pause und müssen uns dann wieder erarbeiten, genau solche Spiele entsprechend zu gestalten – mit dem Zusatz, dies konstant Woche für Woche abzuliefern.«

Die weiteren Partien des 18. Spieltag der Bezirksliga Südost:

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
0
1
Abpfiff

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
8
0
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
1
3
Abpfiff

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
3
2

Mi., 29.04.2026, 19:00 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
19:00

