🗣: MTV liefert »massives Kampfspiel« – Waldeck »sehr erfreut«

Am 18. Spieltag der Bezirksliga Süd nahm Geiselbullach den »sehr wichtigen 2:1-Sieg mit nach Hause«. Co-Trainer des SV Waldeck freut sich über die Leistung seiner Mannschaft und der MTV sichert sich wichtige Punkte.
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wollten heute mit dem Heimsieg unbedingt die letzten Sicherungspunkte einfahren, um nicht später in den Abstiegsstrudel zu geraten. Nach Ende der Hinrunde und mit einem ausstehenden Nachholspiel nächste Woche gegen Pullach stehen wir mit 29 Punkten hervorragend in der Liga.
Auf sehr schwerem Geläuf hatten wir heute ein massives Kampfspiel. Polling war wie im Hinspiel ein hoch sympathischer Gegner, der uns alles abverlangt hat und mit Sicherheit noch seine Punkte holen wird. Unglücklich gerieten wir zunächst mit 0:1 in Rückstand, konnten aber relativ schnell antworten. Rein optisch hatten wir vielleicht einen leichten Vorteil, alles in allem war es jedoch ein ausgeglichenes Spiel. Wir sind froh, dass wir durch unsere individuelle Klasse immer wieder gefährlich vors Tor kamen. Besonders freut uns, dass unser Torjäger Julius Albert nach seiner Einwechslung sofort ein Joker-Tor erzielte.«
Philipp Kaiser, Co-Trainer des SV Waldeck: »Ich bin sehr erfreut über die Leistung der Mannschaft zum Jahresabschluss. Wir haben gezeigt, dass wir auch schwierige Phasen überstehen können und gegen jeden Gegner mit unserem fußballerischen Können auftrumpfen können. Ebenso hat es mich sehr gefreut, dass noch einmal sehr viele Zuschauer den Weg an die Meyerbeerstraße auf sich genommen haben, und ich hoffe, wir konnten ihnen einen guten Abschluss bieten.
Jetzt gehen wir erst einmal in die Pause und müssen uns dann wieder erarbeiten, genau solche Spiele entsprechend zu gestalten – mit dem Zusatz, dies konstant Woche für Woche abzuliefern.«