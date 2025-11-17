🗣: MTV liefert »massives Kampfspiel« – Waldeck »sehr erfreut«

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir sind auf die erwartete, technisch starke Mannschaft getroffen, die eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Ich denke, wir haben das äußerst ordentlich verteidigt, die Räume eng gehalten und unseren Plan sehr gut umgesetzt: Wir wollten schnell hinter die Abwehr kommen, nach Ballgewinnen zügig umschalten und konsequent Richtung Tor gehen.

Mit einem Standard durch Lysander Weiß gehen wir 1:0 in Führung und können relativ zeitnah das 2:0 nachlegen, was uns natürlich sehr gutgetan hat. In der zweiten Halbzeit hatte Deisenhofen mehr Ballbesitz und hat das Spiel übernommen, allerdings ohne – abgesehen von einer wirklich guten Chance – zwingend zu werden. Am Ende kassieren wir durch einen Standard den Anschlusstreffer, aber auch danach ist nichts mehr angebrannt.

Im Großen und Ganzen waren wir extrem effizient und konnten so den sehr wichtigen 2:1-Sieg mit nach Hause nehmen. Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl und dem Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in die Winterpause.«

Waldeck ist »sehr erfreut über die Leistung«