MTV landet Transfercoup: Kohl wird erster Neuzugang Wolfenbüttel verpflichtet zentralen Mittelfeldspieler vom VfV Hildesheim von red · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser

Michael Nietz (links) und Tom Daedelow (rechts) freuen sich über die Verpflichtung von Maximilian Kohl. – Foto: MTV Wolfenbüttel/Daniel S

Der erste Neuzugang für die kommende Saison steht fest: Maximilian Kohl wechselt vom Oberliga-Rivalen VfV Borussia 06 Hildesheim zum MTV Wolfenbüttel. Das meldet der Klub auf seiner Homepage. Der 26 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb an der Meesche einen ligaunabhängigen Vertrag und würde somit auch im Falle eines Abstiegs in der Landesliga für die Lessingstädter auflaufen.

Bei den Verantwortlichen ist die Freude über den Transfer groß. Der Sportliche Leiter Michael Nietz und der künftige Koordinator Herren und Leistungsblock, Tom Daedelow, sprechen sogar von einem „absoluten Wunschspieler“. Zwischen Verein und Spieler habe es „in den Gesprächen sofort harmoniert“. Erfahrener Oberligaspieler mit Führungsanspruch Mit Kohl holt der MTV einen Akteur, der die Oberliga bestens kennt. Für die FSV Schöningen und zuletzt zwei Jahre lang für den VfV Borussia 06 Hildesheim absolvierte der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler bislang 84 Oberliga-Partien und erzielte dabei elf Treffer. „Mit Maxi gewinnen wir einen erfahrenen zentralen Oberligaspieler mit Führungsqualitäten“, erklären Nietz und Daedelow.

Auch Kohl selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. Die vergangenen beiden Jahre in Hildesheim bezeichnet der gebürtige Helmstedter als „zwei gute und lehrreiche Jahre“. Nach der Anfrage von Daedelow fiel die Entscheidung für den MTV jedoch schnell. „Der MTV ist schon seit Jahren ein Verein, der für mich als Schöninger irgendwie immer im Fokus war“, sagt Kohl. „Ich habe immer nur von der guten Arbeit gehört, die dort geleistet wird.“ Verantwortung in junger Mannschaft Besonders reizt den früheren Jugendspieler von Eintracht Braunschweig die Perspektive innerhalb der Mannschaft. „Ich komme jetzt in die besten Fußballerjahre“, betont Kohl. Deshalb wolle er „noch mehr Verantwortung übernehmen und in der jungen, hungrigen und talentierten Truppe als Führungsspieler vorangehen“.