– Foto: Markus Becker

MTV krönt sich erneut zum Stadtmeister 3:2-Finalsieg gegen den SV Fümmelse beschert den Wolfenbüttelern den 20. Titel beim Budenzauber Verlinkte Inhalte Wolters-Cup MTV Wolfenb.

Der MTV Wolfenbüttel hat seine Vormachtstellung beim Hallenfußball in der Lessingstadt eindrucksvoll bestätigt. Durch einen 3:2-Erfolg im Finale gegen den SV Fümmelse verteidigte der Oberligist bei der 37. inoffiziellen Stadtmeisterschaft seinen Titel – und feierte zugleich bereits den 20. Triumph beim traditionellen Budenzauber zu Jahresbeginn.

Erst der Schlussgong brachte endgültige Erlösung, nachdem das Endspiel in der gut gefüllten Sporthalle an der Ravensberger Straße noch einmal zur Nervenprobe geworden war. Klare Marschroute am Finaltag Wie bereits in der Vorrunde setzte Trainer Deniz Dogan auf zwei feste Spielerblöcke. In der ersten Formation agierten André Linek, Johannes Patz, Jonas Klöppelt und Hannes Joppich, im zweiten Block Eric Hammer, Maximilian Moslener, Hadi Abou-Raya und Ben Böder, der den erkrankten Phil Brand ersetzte. Eike Binder stand im Tor, bei eigenem Ballbesitz übernahm jedoch Yannick Könnecker als spielstarker Feldspieler zwischen den Pfosten den Aufbau.

Der Weg ins Finale verlief souverän. In der Gruppenphase des Finaltages ließ der MTV dem SV Halchter (5:1), dem SV Wendessen (6:1) und dem FC Arminia Adersheim (5:1) keine Chance. Im Halbfinale wartete mit dem BV Germania Wolfenbüttel der Ausrichter. Der Landesligist bot dem Favoriten im Stadtderby einen offenen Kampf, mehr als der Anschlusstreffer zum 3:4 durch Lando Baerwolf in letzter Minute gelang jedoch nicht. Dramatisches Finale gegen Fümmelse Das Endspiel begann aus MTV-Sicht ideal. Nach exakt zehn Sekunden traf Könnecker zur Führung, wenig später erhöhte Joppich auf 2:0. Doch ein von Patz als „ganz dumm“ bezeichneter Neunmeter brachte den SV Fümmelse zurück ins Spiel. Torben Reihers verwandelte sicher, kurz darauf glich Lukas Kendzia aus.