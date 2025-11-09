MTV kassiert fünfte Niederlage in Folge

Der MTV Wolfenbüttel steckt weiter in der Ergebniskrise. Beim 2:5 (0:3) gegen Eintracht Braunschweig II kassierte die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan die fünfte Niederlage in Serie. Besonders in der Anfangsphase war der MTV defensiv anfällig – Braunschweigs Stürmer Amer Buljubasic traf gleich viermal.

„Wir hatten zu Beginn gleich einige riesige Chancen“, sagte Dogan. „Aber danach muss man ehrlich sagen: Wir waren überhaupt nicht im Spiel.“ Sein Team habe „im Kopf nicht frei“ gewirkt und sei von der aggressiven Spielweise der Eintracht überrascht worden.

Die Gastgeber starteten mit enormem Tempo und setzten Wolfenbüttel früh unter Druck. Buljubasic traf in der 11., 20., 55. und 58. Minute, Basim El-Haj sorgte kurz vor der Pause für das zwischenzeitliche 3:0. „Braunschweig war von Beginn an heiß auf den Sieg und hat uns früh den Schneid abgekauft“, sagte Dogan. „Wir kamen überhaupt nicht zu unserem Spiel, weil sie es uns konsequent schwer gemacht haben. Die Gegentore waren viel zu einfach – das waren im Grunde Geschenke.“