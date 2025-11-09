MTV kassiert fünfte Niederlage in Folge

Der MTV Wolfenbüttel steckt weiter in der Ergebniskrise. Beim 2:5 (0:3) gegen Eintracht Braunschweig II kassierte die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan die fünfte Niederlage in Serie. Besonders in der Anfangsphase war der MTV defensiv anfällig – Braunschweigs Stürmer Amer Buljubasic traf gleich viermal.
„Wir hatten zu Beginn gleich einige riesige Chancen“, sagte Dogan. „Aber danach muss man ehrlich sagen: Wir waren überhaupt nicht im Spiel.“ Sein Team habe „im Kopf nicht frei“ gewirkt und sei von der aggressiven Spielweise der Eintracht überrascht worden.
Die Gastgeber starteten mit enormem Tempo und setzten Wolfenbüttel früh unter Druck. Buljubasic traf in der 11., 20., 55. und 58. Minute, Basim El-Haj sorgte kurz vor der Pause für das zwischenzeitliche 3:0. „Braunschweig war von Beginn an heiß auf den Sieg und hat uns früh den Schneid abgekauft“, sagte Dogan. „Wir kamen überhaupt nicht zu unserem Spiel, weil sie es uns konsequent schwer gemacht haben. Die Gegentore waren viel zu einfach – das waren im Grunde Geschenke.“
Nach dem Wechsel stellte Dogan taktisch um, sein Team kam etwas besser in die Partie. Marvin Oktay verkürzte in der 48. Minute auf 1:3, ehe Braunschweig postwendend wieder erhöhte. Spät gelang Hannes Joppich immerhin noch der zweite MTV-Treffer (81.). „Nach dem 3:1 war die Partie im Grunde entschieden. Kurz nach unserem Anschlusstreffer kassierten wir wieder ein völlig einfaches Gegentor“, so Dogan.
Die Enttäuschung war dem Trainer anzumerken: „Mit dieser Leistung kann man natürlich nicht zufrieden sein. In den Spielen davor waren die Auftritte meist ordentlich, aber diesmal war es schlicht zu wenig. Man muss anerkennen, dass Braunschweig an diesem Tag einfach besser war.“
Eintracht Braunschweig II – MTV Wolfenbüttel 5:2
Eintracht Braunschweig II: Marko Rajkovacic, Andrej Schlothauer, Raffael Ziegele, Mohamed Dräger (57. Jarno Engler), Bjarne Thoelke, Robin Placinta, Leonard Laatsch, Basim El-Haj (63. Mason Grumbach), Hugo Luis Afonso, Amer Buljubasic (87. Matteo Mazzone), Ricardo Wagner (57. Marvin Awuah) - Trainer: Ken Reichel
MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Blerian Halimi, Fabian Henke, Felix Lange, Andre Linek, Nils Göwecke, Yannick Könnecker (41. Hadi Abou-Raya), Hannes Joppich, Niklas Richter (41. Marvin Oktay), Maximilian Moslener, Akram-Dine Mohamadou - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann - Zuschauer: 467
Tore: 1:0 Amer Buljubasic (11.), 2:0 Amer Buljubasic (20.), 3:0 Basim El-Haj (42.), 3:1 Marvin Oktay (48.), 4:1 Amer Buljubasic (55.), 5:1 Amer Buljubasic (58.), 5:2 Hannes Joppich (81.)