MTV: Kapitän und sportlicher Leiter gehen, Trainer bleibt, Co kommt

Die Vorbereitung neigt sich dem Ende zu und die neue Saison 2025/2026 steht vor der Tür. In dieser müssen die Herren des MTV Diessen wie berichtet neben einigen Spielern um ihren ehemaligen Kapitän Ludwig Schranner auch ohne den bisherigen sportlichen Leiter Alexander Neiser auskommen. Dessen letzte Amtshandlung war die Vertragsverlängerung mit seinem Trainer: Philipp Ropers wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie bzw. auf dem Feld stehen und geht damit in sein siebtes Jahr als Spielertrainer der Ersten. Unterstützt wird er dabei ab sofort vom letztjährigen A-Jugend-Trainer Fabian Bootz, der Co-Trainer der Ersten und Trainer der Zweiten wird.