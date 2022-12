MTV kann bei Endrunde nur teilweise mithalten

Im Endrundenturnier des Kreises Zugspitze konnte die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Sonntag in Penzberg gegen ausschließlich höherklassige Gegner nur teilweise mitspielen und schied aus der BFV-Hallenmeisterschaft aus.



Nach zwei Niederlagen gegen den Landesligisten SC Oberweikertshofen (0:2) und den Bezirksligisten TSV 1865 Murnau (0:3) trotzte das Team vom Ammersee anschließend dem Bezirksligisten VFL Denklingen ein torloses Unentschieden ab. Im abschließenden Gruppenspiel unterlag die Mannschaft dem Kreisligisten SC Maisach mit 1:3, erzielte dabei aber immerhin noch einen Ehrentreffer.



Da keine Platzierungsspiele durchgeführt wurden, war das Turnier für den MTV damit bereits vorzeitig beendet. Der Sieger FC Penzberg und der Finalist TSV 1865 Murnau qualifizierten sich für die Oberbayerische Hallenmeisterschaft am Samstag 14.01.2023 in Manching.



„Wir haben einige gute Ansätze gezeigt, die aber nicht gereicht haben, um in diesem starken Teilnehmerfeld konstant mithalten zu können. Dennoch hat sich die Teilnahme an der Hallenmeisterschaft für uns absolut gelohnt und war ein guter Abschluss des Jahres“, bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Turnier.