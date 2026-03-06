Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
MTV Jeddingen II: Andreas Leitner als Trainer zurückgetreten
Beim Frauenteam des MTV Jeddingen II endet die Zusammenarbeit im Trainerduo. Andreas Leitner hat sein Amt niedergelegt, Manuel Schubert führt die Mannschaft allein weiter.
Der MTV Jeddingen II geht mit einer veränderten Konstellation in die letzten Wochen der Frauen-Kreisliga Rotenburg. Andreas Leitner, bislang gleichberechtigter Trainer im Duo mit Manuel Schubert, ist von seinem Amt zurückgetreten. Schubert bleibt weiterhin an der Seitenlinie und übernimmt die Verantwortung künftig allein.
Die Entscheidung fällt nach einer sportlich erfolgreichen vergangenen Spielzeit. „Wir hatten in der Saison 2024/25 ein richtig starkes Jahr mit dem 3. Platz, der zweitbesten Offensive der Liga und dem Highlight Pokalfinale, damit hat vorher kaum jemand gerechnet.“ Aktuell steht der MTV mit neun Punkten aus sechs Spielen auf Rang sieben der Liga. Gleichzeitig hat die Mannschaft bislang die wenigsten Partien absolviert.
Leitner beschreibt seinen Rücktritt als bewussten Schritt. „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Trainer und stecke viel Zeit und Leidenschaft rein, aber wenn Ambitionen und Ziele auseinandergehen, ist es besser, getrennte Wege zu gehen.“ Die Entscheidung reifte in den vergangenen Wochen. „In der Winterpause hatte ich genug Zeit, mir Gedanken zu machen, wie es für mich weitergeht, und habe nach Rücksprache mit meinem ehemaligen Trainerkollegen sowie dem Frauenobmann die Entscheidung getroffen.“
Der Zeitpunkt war für ihn bewusst gewählt. „Mir war wichtig, das jetzt zum Rückrundenstart zu machen, damit sich die Mannschaft voll auf die Rückrunde konzentrieren kann und keine Unruhe entsteht.“
Nach dem Rücktritt richtet Leitner seinen Fokus zunächst auf andere Bereiche. „Im Moment nutze ich die Zeit erstmal für meine berufliche Veränderung und setze da meinen Fokus.“ Gleichzeitig bleibt mehr Raum für sein Privatleben. „Gleichzeitig bleibt so auch mehr Zeit für meine kleine Tochter, und am Wochenende kann man auch mal was anderes machen, als immer nur auf dem Fußballplatz mit ihr zu stehen.“
Ganz verabschieden will er sich vom Trainerdasein jedoch nicht. „Trainer zu sein macht mir aber weiterhin Spaß und ich bin nach wie vor Feuer und Flamme für Fußball. Deshalb schließe ich nicht aus, irgendwann wieder eine Mannschaft zu übernehmen oder vielleicht mit jemandem zusammen ein neues Projekt zu starten. Aktuell gibt es aber nichts Konkretes oder für Zukunft. Daher nutze ich erstmal die Zeit für mich.“ Zum Abschluss richtet er noch Worte an das Team. „Ich wünsche der Mannschaft für die Rückrunde alles Gute.“