MTV Jeddingen II: Andreas Leitner als Trainer zurückgetreten

Die Entscheidung fällt nach einer sportlich erfolgreichen vergangenen Spielzeit. „Wir hatten in der Saison 2024/25 ein richtig starkes Jahr mit dem 3. Platz, der zweitbesten Offensive der Liga und dem Highlight Pokalfinale, damit hat vorher kaum jemand gerechnet.“ Aktuell steht der MTV mit neun Punkten aus sechs Spielen auf Rang sieben der Liga. Gleichzeitig hat die Mannschaft bislang die wenigsten Partien absolviert. Leitner beschreibt seinen Rücktritt als bewussten Schritt. „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Trainer und stecke viel Zeit und Leidenschaft rein, aber wenn Ambitionen und Ziele auseinandergehen, ist es besser, getrennte Wege zu gehen.“ Die Entscheidung reifte in den vergangenen Wochen. „In der Winterpause hatte ich genug Zeit, mir Gedanken zu machen, wie es für mich weitergeht, und habe nach Rücksprache mit meinem ehemaligen Trainerkollegen sowie dem Frauenobmann die Entscheidung getroffen.“

Der Zeitpunkt war für ihn bewusst gewählt. „Mir war wichtig, das jetzt zum Rückrundenstart zu machen, damit sich die Mannschaft voll auf die Rückrunde konzentrieren kann und keine Unruhe entsteht.“ Nach dem Rücktritt richtet Leitner seinen Fokus zunächst auf andere Bereiche. „Im Moment nutze ich die Zeit erstmal für meine berufliche Veränderung und setze da meinen Fokus.“ Gleichzeitig bleibt mehr Raum für sein Privatleben. „Gleichzeitig bleibt so auch mehr Zeit für meine kleine Tochter, und am Wochenende kann man auch mal was anderes machen, als immer nur auf dem Fußballplatz mit ihr zu stehen.“