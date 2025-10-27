MTV Jeddingen erwischt in Hedendorf einen gebrauchten Tag

Am 10. Spieltag der Frauen-Landesliga Lüneburg musste sich der MTV Jeddingen bei den VSV Hedendorf/Neukloster mit 0:2 geschlagen geben. Die Gastgeberinnen erzielten ihre Treffer durch Ida Ziebarth (39.) und Diane Hennings (55.) und entschieden damit eine insgesamt schwache Partie für sich.

Für den MTV Jeddingen war es ein gebrauchter Nachmittag, an dem kaum etwas zusammenlief. „Wir haben nicht annähernd das auf den Platz gebracht, was wir eigentlich leisten können. Die Laufbereitschaft und das Zweikampfverhalten haben komplett gefehlt, da war Hedendorf einfach besser“, erklärte Trainer Markus Schwarz nach dem Spiel.

Der Gegner zeigte sich äußerst effizient, während Jeddingen offensiv kaum Akzente setzen konnte. „Hedendorf hatte zwei Torchancen und nutzte beide. Dafür kann man ihnen nur gratulieren, das war sehr effizient“, so Schwarz weiter. Während die VSV geschlossen verteidigte, ließ sein Team genau das vermissen.

„Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, standen zu weit von den Gegenspielern entfernt und hatten keine klare Spielidee. Warum das so war, kann ich mir im Moment auch nicht erklären“, sagte Schwarz. Schließlich zog der Trainer ein klares Fazit: „Am Ende müssen wir ehrlich sagen, dass Hedendorf völlig verdient gewonnen hat. Glückwunsch zum Sieg!“