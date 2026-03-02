 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

MTV II nur mit Remis, Spektakel in Oker und Salder, Üfingen siegt spät

18. Spieltag im Überblick

von NB · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Breiting

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 3
Vienenburg
Vikt. Thiede
Kissenbrück
Union Salzg

Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II musste sich mit einem Remis begnügen, während Üfingen in Gitter spät zuschlug und Salder ein Schützenfest feierte. In Oker fielen zehn Tore, Salzdahlum drehte ein wildes Spiel in Salzgitter. Auch im Tabellenkeller setzte es eine deutliche Niederlage für Kissenbrück.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
1
0
Abpfiff

(12.) SV Wendessen – (9.) KSV Vahdet Salzgitter 1:0

Erst in der 83. Minute entschied Waldemar Winter die Begegnung zugunsten der Gastgeber und konnte sich somit für die 1:2 Hinspielniederlage revanchieren. Wendessen verbessert sich auf 23 Punkte und verschafft sich Luft im unteren Mittelfeld. Vahdet verpasst es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen.

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
2
2
Abpfiff

(1.) MTV Wolfenbüttel II – (11.) SV Fortuna Lebenstedt 2:2

Fortuna erwischte durch Kürsat Özdogan einen Blitzstart und führte bereits nach vier Minuten. Wolfenbüttel antwortete schnell durch Oliwier Bosacki, blieb aber zunächst ohne weitere Durchschlagskraft. Nach dem Seitenwechsel brachte Patrick Kistner den Spitzenreiter in Führung, ehe Lennart Gauger in der 86. Minute ausglich. Mit nun 40 verpasst Wolfenbüttel II die Chance, sich weiter abzusetzen. Lebenstedt sammelt einen wichtigen Zähler im engen Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
2
3
Abpfiff

(3.) SC Gitter – (6.) TSV Üfingen 2:3

Gitter ging früh durch Erik Jaschkowitz in Führung, verlor jedoch nach der Pause den Zugriff. Üfingen drehte die Partie durch Jannick Wylensek und Jan Christian Elsner. Luca Rosowski schien mit dem späten 2:2 (87.) einen Punkt zu retten, doch Felix Richter antwortete postwendend mit dem Siegtreffer. Üfingen rückt mit nun 24 Punkten näher an die Spitzengruppe heran. Gitter bleibt trotz guter Ausgangsposition bei 27 Zählern.

Gestern, 16:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
6
4
Abpfiff

(14.) VfL/TSKV Oker – (5.) FG Vienenburg-Wiedelah 6:4

Oker ging früh per Elfmeter in Führung, doch Bastian Wagner drehte die Partie zwischenzeitlich mit drei Treffern beinahe im Alleingang. Nach dem erneuten Ausgleich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Ein Eigentor von Dominik Marx leitete die Wende ein, El Moustapha Zein El Ghacem traf zur Führung, ehe Oker weiter nachlegte. Mit nun 17 Punkten verringert Oker den Abstand nach oben, Vienenburg-Wiedelah bleibt trotz der Niederlage im oberen Tabellendrittel.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
7
0
Abpfiff

(8.) VfL Salder – (16.) SV Kissenbrück 7:0

Nach torloser erster Hälfte brach Salder den Widerstand durch Dominik Schaumann. In der Folge nutzte der Gastgeber seine Überlegenheit konsequent und erhöhte durch Roth, Wiegleb, Toprak und Riemekasten deutlich. Joshua-Tjorven Roth und Ahmet Toprak trafen jeweils doppelt. Salder festigt mit 23 Punkten das Mittelfeld, während Kissenbrück bei vier Punkten und nun 79 Gegentoren weiter abgeschlagen bleibt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
3
4
Abpfiff

(7.) SV Union Salzgitter – (13.) MTV Salzdahlum 3:4

Union startete furios und führte nach Treffern von Jaczak, Malandrino und Notzon bereits 3:1. Doch Salzdahlum blieb im Spiel und verkürzte noch vor der Pause durch Kappei. Nach dem Ausgleich durch Hennecke drehte Max Bichlmayer die Partie endgültig. Salzdahlum verschafft sich mit nun 20 Punkten etwas Luft im Abstiegskampf. Union verpasst es, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen.