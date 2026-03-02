MTV II nur mit Remis, Spektakel in Oker und Salder, Üfingen siegt spät

– Foto: Kevin Breiting

Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II musste sich mit einem Remis begnügen, während Üfingen in Gitter spät zuschlug und Salder ein Schützenfest feierte. In Oker fielen zehn Tore, Salzdahlum drehte ein wildes Spiel in Salzgitter. Auch im Tabellenkeller setzte es eine deutliche Niederlage für Kissenbrück.

Erst in der 83. Minute entschied Waldemar Winter die Begegnung zugunsten der Gastgeber und konnte sich somit für die 1:2 Hinspielniederlage revanchieren. Wendessen verbessert sich auf 23 Punkte und verschafft sich Luft im unteren Mittelfeld. Vahdet verpasst es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen.

(1.) MTV Wolfenbüttel II – (11.) SV Fortuna Lebenstedt 2:2 Fortuna erwischte durch Kürsat Özdogan einen Blitzstart und führte bereits nach vier Minuten. Wolfenbüttel antwortete schnell durch Oliwier Bosacki, blieb aber zunächst ohne weitere Durchschlagskraft. Nach dem Seitenwechsel brachte Patrick Kistner den Spitzenreiter in Führung, ehe Lennart Gauger in der 86. Minute ausglich. Mit nun 40 verpasst Wolfenbüttel II die Chance, sich weiter abzusetzen. Lebenstedt sammelt einen wichtigen Zähler im engen Mittelfeld.

(3.) SC Gitter – (6.) TSV Üfingen 2:3 Gitter ging früh durch Erik Jaschkowitz in Führung, verlor jedoch nach der Pause den Zugriff. Üfingen drehte die Partie durch Jannick Wylensek und Jan Christian Elsner. Luca Rosowski schien mit dem späten 2:2 (87.) einen Punkt zu retten, doch Felix Richter antwortete postwendend mit dem Siegtreffer. Üfingen rückt mit nun 24 Punkten näher an die Spitzengruppe heran. Gitter bleibt trotz guter Ausgangsposition bei 27 Zählern.

(14.) VfL/TSKV Oker – (5.) FG Vienenburg-Wiedelah 6:4 Oker ging früh per Elfmeter in Führung, doch Bastian Wagner drehte die Partie zwischenzeitlich mit drei Treffern beinahe im Alleingang. Nach dem erneuten Ausgleich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Ein Eigentor von Dominik Marx leitete die Wende ein, El Moustapha Zein El Ghacem traf zur Führung, ehe Oker weiter nachlegte. Mit nun 17 Punkten verringert Oker den Abstand nach oben, Vienenburg-Wiedelah bleibt trotz der Niederlage im oberen Tabellendrittel.

(8.) VfL Salder – (16.) SV Kissenbrück 7:0 Nach torloser erster Hälfte brach Salder den Widerstand durch Dominik Schaumann. In der Folge nutzte der Gastgeber seine Überlegenheit konsequent und erhöhte durch Roth, Wiegleb, Toprak und Riemekasten deutlich. Joshua-Tjorven Roth und Ahmet Toprak trafen jeweils doppelt. Salder festigt mit 23 Punkten das Mittelfeld, während Kissenbrück bei vier Punkten und nun 79 Gegentoren weiter abgeschlagen bleibt.