MTV holt wichtigen Auswärtspunkt in Lüneburg

Der MTV Wolfenbüttel hat nach zuletzt bitteren Niederlagen einen wichtigen Zähler gesammelt. Beim Lüneburger SK Hansa erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan ein 1:1 (1:1) – ein Ergebnis, das dem Spielverlauf auf schwer bespielbarem Platz gerecht wird.
Der MTV erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute traf Jonas Klöppelt zur frühen Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Leon Perera nutzte in der 8. Minute eine Unachtsamkeit in der MTV-Defensive und stellte auf 1:1.
„Das Spiel war ein sehr intensives Spiel, auf einem schwer bespielbaren Boden“, sagte Dogan nach Abpfiff. „Wir haben die erste Halbzeit wirklich sehr gut gemacht, hatten einen guten Start. Leider haben wir durch eine individuelle Unachtsamkeit das 1:1 bekommen, waren aber sehr gut im Spiel drin.“
Der holprige Rasen beeinflusste beide Teams sichtbar. „Es war schwer, Torschancen herauszuspielen, weil der Ball nicht so lief, wie man wollte“, erklärte Dogan. „Wir haben dann vermehrt zu langen Bällen hinter die Kette gegriffen – Lüneburg genauso. Da war klar, dass es ein zweikampfbetontes Spiel wird.“
In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Der MTV hatte jedoch die größte Chance des Spiels, als ein Angreifer frei vor dem Torwart scheiterte. „Wir hatten noch eine klare Torchance, Lüneburg hatte eine brenzlige Situation – im Endeffekt ist das Unentschieden gerecht“, so Dogan.
Trotz schwerer Bedingungen zeigte sich der Trainer zufrieden: „Auf so einem Platz, der schwer zu bespielen war, sind wir nicht unzufrieden.“ Der MTV beendet damit seine Niederlagenserie und sammelt einen dringend benötigten Punkt. Für die kommenden Wochen könnte dieses Unentschieden ein wichtiger Schritt zurück in Richtung Stabilität sein.
Lüneburger Sport-Klub Hansa – MTV Wolfenbüttel 1:1
Lüneburger Sport-Klub Hansa: Arne Exner, Nico Hübner (65. Per Lasse Schmidt), Raphael Thinius, Tom Joshua Muhlack, Wilson Alex Pinto Coelho Junior, Marian Kunze, Tomek Pauer, Bo Weishaupt (57. Malte Meyer), Leon Perera, Nick Tappe (46. William Monteiro Magnus Francisco), Jona Prigge - Trainer: Tarek Gibbah
MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel, Johannes Patz, Steffen Suckel (59. Andre Linek), Blerian Halimi, Felix Lange, Jonas Klöppelt, Nils Göwecke, Hannes Joppich, Niklas Richter, Maximilian Moslener (59. Janosch-Paul Bauer), Akram-Dine Mohamadou (82. Hadi Abou-Raya) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
Schiedsrichter: André Eikens - Zuschauer: 280
Tore: 0:1 Jonas Klöppelt (3.), 1:1 Leon Perera (8.)