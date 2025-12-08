– Foto: Andreas Harneit

MTV holt wichtigen Auswärtspunkt in Lüneburg Dogan: „Ein sehr intensives Spiel – unentschieden ist das gerechte Ergebnis"

Der MTV Wolfenbüttel hat nach zuletzt bitteren Niederlagen einen wichtigen Zähler gesammelt. Beim Lüneburger SK Hansa erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan ein 1:1 (1:1) – ein Ergebnis, das dem Spielverlauf auf schwer bespielbarem Platz gerecht wird.

Der MTV erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute traf Jonas Klöppelt zur frühen Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Leon Perera nutzte in der 8. Minute eine Unachtsamkeit in der MTV-Defensive und stellte auf 1:1. Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburg SK MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. 1 1 Abpfiff

„Das Spiel war ein sehr intensives Spiel, auf einem schwer bespielbaren Boden“, sagte Dogan nach Abpfiff. „Wir haben die erste Halbzeit wirklich sehr gut gemacht, hatten einen guten Start. Leider haben wir durch eine individuelle Unachtsamkeit das 1:1 bekommen, waren aber sehr gut im Spiel drin.“ Der holprige Rasen beeinflusste beide Teams sichtbar. „Es war schwer, Torschancen herauszuspielen, weil der Ball nicht so lief, wie man wollte“, erklärte Dogan. „Wir haben dann vermehrt zu langen Bällen hinter die Kette gegriffen – Lüneburg genauso. Da war klar, dass es ein zweikampfbetontes Spiel wird.“