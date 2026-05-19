MTV holt Otto aus Schwicheldt

Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und präsentiert mit Louis Otto den nächsten Neuzugang. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt vom Bezirksligisten TSV Rot-Weiß Schwicheldt an die Meesche und soll die Defensive der Lessingstädter verstärken.
Besonders interessant: Otto unterschrieb einen ligaunabhängigen Vertrag und soll unabhängig von der Spielklasse ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Mannschaft werden.
Aufmerksam wurde der MTV laut der Vereinshomepage mtv-kicker.de bereits Ende vergangenen Jahres auf den groß gewachsenen Defensivspieler. Teammanager Lars Pape entdeckte Otto beim Gebrüder-Deneke-Cup des TSV Eintracht Edemissen kurz vor Weihnachten und war früh überzeugt vom Potenzial des Innenverteidigers.
Ein sofortiger Wechsel kam für den gebürtigen Peiner allerdings nicht infrage. Otto wollte die Saison zunächst bei seinem Heimatverein in Schwicheldt zu Ende spielen. „Ich habe gesagt, dass ich die Rückserie durchziehen will und wir uns danach gerne zusammensetzen können“, erklärte der 23-Jährige.
Nach zwei Probetrainings fiel die Entscheidung schließlich zugunsten des MTV aus. Ausschlaggebend seien insbesondere das Umfeld, die Mannschaft und die sportlichen Möglichkeiten gewesen. „Die Jungs sind alle top, das Trainerteam ist super, und die Anlage gefällt mir auch“, so Otto.
Seine fußballerischen Wurzeln liegen beim TSV Marathon Peine, für den Otto insgesamt neun Jahre aktiv war. Über den Stützpunkt schaffte er anschließend den Sprung in den Nachwuchs des VfL Wolfsburg, wo er zwei Jahre lang ausgebildet wurde.
Nach einer längeren verletzungsbedingten Pause aufgrund von Achillessehnenproblemen rückte zunächst der Spaß am Fußball wieder in den Vordergrund. Nun möchte Otto jedoch erneut leistungsorientiert angreifen und den nächsten Schritt machen.
Mit seiner Körpergröße von 1,94 Metern, einem starken linken Fuß und einer ruhigen Spielweise bringt der Innenverteidiger ein interessantes Profil für die Defensive der Wolfenbütteler mit.
Auch die Verantwortlichen des MTV zeigen sich zufrieden mit der Verpflichtung. Sportlicher Leiter Michael Nietz und Tom Daedelow, angehender Leiter Herren- und Leistungsbereich, loben insbesondere Ottos Auftreten und Spielweise: „Mit seiner dynamischen und klaren Art, Fußball zu spielen, hat uns Louis sofort überzeugt.“
Für den MTV ist der Wechsel ein weiterer Baustein im personellen Umbruch – und gleichzeitig ein klares Signal für die Ambitionen der kommenden Spielzeit.