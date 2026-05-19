MTV holt Otto aus Schwicheldt Innenverteidiger wechselt mit ligaunabhängigem Vertrag nach Wolfenbüttel von red · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und präsentiert mit Louis Otto den nächsten Neuzugang. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt vom Bezirksligisten TSV Rot-Weiß Schwicheldt an die Meesche und soll die Defensive der Lessingstädter verstärken.

Besonders interessant: Otto unterschrieb einen ligaunabhängigen Vertrag und soll unabhängig von der Spielklasse ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Mannschaft werden. Kontakt entstand bereits im Winter Aufmerksam wurde der MTV laut der Vereinshomepage mtv-kicker.de bereits Ende vergangenen Jahres auf den groß gewachsenen Defensivspieler. Teammanager Lars Pape entdeckte Otto beim Gebrüder-Deneke-Cup des TSV Eintracht Edemissen kurz vor Weihnachten und war früh überzeugt vom Potenzial des Innenverteidigers.

Ein sofortiger Wechsel kam für den gebürtigen Peiner allerdings nicht infrage. Otto wollte die Saison zunächst bei seinem Heimatverein in Schwicheldt zu Ende spielen. „Ich habe gesagt, dass ich die Rückserie durchziehen will und wir uns danach gerne zusammensetzen können“, erklärte der 23-Jährige. Nach zwei Probetrainings fiel die Entscheidung schließlich zugunsten des MTV aus. Ausschlaggebend seien insbesondere das Umfeld, die Mannschaft und die sportlichen Möglichkeiten gewesen. „Die Jungs sind alle top, das Trainerteam ist super, und die Anlage gefällt mir auch“, so Otto.