MTV Hesedorf verstärkt sich mit vier Neuzugängen zur neuen Saison

Nach einer nervenaufreibenden Vorsaison mit glücklichem Klassenerhalt über den Umweg eines Aufstiegs des RSV II hat der MTV Hesedorf in der abgelaufenen Spielzeit sportlich nachgelegt. Zwei Siege zum Abschluss sicherten dem Kreisligisten endgültig den Verbleib in der Liga. Nun hat der Verein die Weichen für die kommende Saison gestellt und erste Neuzugänge vorgestellt.

Besonders erfreulich aus Sicht des Trainerteams um Alexander Bube und Lars Schleßelmann: Drei Spieler aus der Jugend des JFV Concordia stoßen zum Team. Jan-Philipp Eckhoff und Thilo Kosch sollen das Mittelfeld beleben, während Conner Burfeindt die Konkurrenz auf der Torhüterposition erhöhen wird. Die jungen Neuzugänge sollen behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden und neue Energie ins Team bringen.

Start in die Vorbereitung Anfang Juli

Mit Malte Kammann kehrt zudem ein erfahrener Spieler zum MTV zurück. Der frühere Akteur, zuletzt Co-Trainer beim Bremervörder SC, trug das Trikot der Hesedorfer zuletzt in der Saison 2018/19. Kammann will er es noch einmal wissen. „Nun hat ihn noch einmal der Ehrgeiz gepackt, selbst aktiv auf dem Platz zu stehen“, heißt es auf dem Instagram-Kanal des MTV Hesedorf. Der Kontakt sei nie abgerissen, und nun sei der richtige Zeitpunkt für eine Rückkehr gekommen.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnt am 2. Juli. Bereits acht Tage später, am 10. Juli, steht das erste Testspiel gegen den Stader Kreisligisten FC Mulsum/Kutenholz an. Trainerteam und Mannschaft freuen sich auf die kommenden Aufgaben und hoffen, mit dem verstärkten Kader frühzeitig eine stabile Basis für eine erfolgreiche Saison zu schaffen.