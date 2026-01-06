MTV Hesedorf regelt Trainerfrage frühzeitig: Dittmer folgt auf Bube

Der MTV Hesedorf richtet den Blick frühzeitig auf die kommende Spielzeit und hat die Trainerfrage für die erste Herrenmannschaft geklärt. Alexander Bube wird aus beruflichen und privaten Gründen zum Saisonende nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Der aktuell Tabellendritte der Kreisliga Rotenburg stellte nun das künftige Trainerteam vor.

Nach dreieinhalb Jahren endet damit die Amtszeit von Bube, der die Mannschaft über mehrere Spielzeiten geprägt hat. Der Verein verabschiedete den bisherigen Trainer mit Dank für den geleisteten Einsatz und wünschte ihm für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute. Die Entscheidung zum Rückzug sei aus beruflichen und privaten Gründen gefallen.

Mit Patrick Dittmer präsentierten die Fußballobmänner Kristian Reitmann und Freddy Meyer den neuen Cheftrainer der ersten Herren. Dittmer wechselt vom Stader Kreisligisten FC Wischhafen/Dornbusch nach Hesedorf, lebt in Engelschoff und steht für spielerische Ansätze sowie eine offene Kommunikation. Reitmann erklärte gegenüber FuPa: „Paddy war die absolute Wunschlösung, da sich bereits nach wenigen Gesprächen gemeinsame Ideen und Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung herauskristallisiert haben.“ Zudem betonte er, dass Dittmer mit seiner ruhigen Art und fachlichen Expertise neue Impulse setzen könne.

Im Zuge der Neuausrichtung erweitert der MTV Hesedorf auch den Trainerstab. Hans-Christian „HC“ Schrötke rückt als Co-Trainer aus den eigenen Reihen auf und soll Dittmer den Einstieg erleichtern. „Es war uns wichtig, das Trainerteam um einen Co-Trainer zu erweitern und wollten Paddy jemanden an die Seite stellen, der den Verein und die Mannschaft kennt“, erläuterte Reitmann. Mit Schrötke habe man die optimale Lösung gefunden, um den Austausch zwischen Mannschaft und Trainerteam sowie innerhalb des Stabs zu stärken.

Kontinuität gibt es auf einer weiteren Schlüsselposition. Torwarttrainer Lars Schleßelmann setzt seine Arbeit fort. Reitmann hob dessen Bedeutung deutlich hervor: „Er ist mehr als nur ein Torwarttrainer, sondern trägt maßgeblich dazu bei, dass wir einen so guten Mannschaftszusammenhalt haben.“