 2026-05-06T12:44:31.715Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren: Zweite verliert, Erste gewinnt

von Philipp Ropers · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: Laura Ellinghoven

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

Gestern, 14:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
TSV Peiting
TSV PeitingTSV Peiting II
9
0
Abpfiff

Auch ihre letzte von vier englischen Wochen in Folge haben die Herrenmannschaften des MTV nicht mit der vollen Punktzahl abgeschlossen.

Die Zweite verlor am Donnerstag zuhause gegen den SV Erpfting trotz Führung durch Moritz Loh nach Zuspiel von Julian Pena noch klar mit 1:4.

Die Erste gewann am Sonntag zuhause gegen den TSV Peiting durch Tore von je zweimal Simon Holzinger und Julian Pena sowie Moritz Loh, Niklas Zimmermann, Marc Lachera, Philipp Ropers und Benjamin Steffes deutlich mit 9:0.