MTV-Herren: Zweite verliert, Erste gewinnt

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Auch ihre letzte von vier englischen Wochen in Folge haben die Herrenmannschaften des MTV nicht mit der vollen Punktzahl abgeschlossen.
Die Zweite verlor am Donnerstag zuhause gegen den SV Erpfting trotz Führung durch Moritz Loh nach Zuspiel von Julian Pena noch klar mit 1:4.
Die Erste gewann am Sonntag zuhause gegen den TSV Peiting durch Tore von je zweimal Simon Holzinger und Julian Pena sowie Moritz Loh, Niklas Zimmermann, Marc Lachera, Philipp Ropers und Benjamin Steffes deutlich mit 9:0.