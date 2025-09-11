 2025-09-10T07:23:22.987Z

MTV-Herren wollen zuhause wieder punkten

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
SV Unterdießen
14:00

Nach den deutlichen Auswärtsniederlagen am vergangenen Sonntag wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Wochenende unbedingt wieder punkten. Beide Teams empfangen zuhause den SV Unterdießen, diesmal wieder wie gewohnt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00, allerdings schon am Samstag statt am Sonntag.

