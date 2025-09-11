MTV-Herren wollen zuhause wieder punkten

Nach den deutlichen Auswärtsniederlagen am vergangenen Sonntag wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Wochenende unbedingt wieder punkten. Beide Teams empfangen zuhause den SV Unterdießen, diesmal wieder wie gewohnt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00, allerdings schon am Samstag statt am Sonntag.