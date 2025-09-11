MTV-Herren wollen zuhause wieder punkten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach den deutlichen Auswärtsniederlagen am vergangenen Sonntag wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Wochenende unbedingt wieder punkten. Beide Teams empfangen zuhause den SV Unterdießen, diesmal wieder wie gewohnt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00, allerdings schon am Samstag statt am Sonntag.