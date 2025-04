MTV-Herren wollen zuhause wieder punkten

Am kommenden Ostermontag will die Erste Mannschaft des MTV Diessen um 14:00 zuhause gegen den TSV Moorenweis wieder punkten.



„Wir wissen, dass es nicht einfach für uns werden wird“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



Im ersten Duell Mitte September hielt das Team vom Ammersee auswärts lange gut dagegen, unterlag aber am Ende doch knapp mit 1:2. In der Tabelle kämpft Moorenweis mit 46 Punkten aus 22 Spielen auf dem zweiten Platz um den Aufstieg, Diessen mit 20 Zählern aus 21 Partien auf dem elften Rang um den Klassenerhalt. Beide Mannschaften werden also alles tun, um das Spiel für sich zu entscheiden.



„Wir wollen zuhause unbedingt wieder punkten, am besten dreifach“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV ist am Osterwochenende spielfrei.