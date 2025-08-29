MTV-Herren wollen zuhause nachlegen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach zusammen bisher fünf Siegen aus sechs Ligaspielen wollen die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Sonntag zuhause jeweils gegen den FC Weil nachlegen. Aus organisatorischen Gründen spielt diesmal die Zweite zuerst um 15:00 und die Erste danach um 17:00.