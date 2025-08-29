 2025-08-28T05:22:00.927Z

MTV-Herren wollen zuhause nachlegen

So., 31.08.2025, 17:00 Uhr
Nach zusammen bisher fünf Siegen aus sechs Ligaspielen wollen die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Sonntag zuhause jeweils gegen den FC Weil nachlegen. Aus organisatorischen Gründen spielt diesmal die Zweite zuerst um 15:00 und die Erste danach um 17:00.

