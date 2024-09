MTV-Herren wollen zuhause gewinnen

Nach dem erstmaligen Erreichen des Pokal-Habfinals im Kreis Zugspitze unter der Woche will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 zuhause gegen den TSV Landsberg auch in der Liga gewinnen.



„Wir freuen uns sehr über das Weiterkommen im Pokal, wollen nun aber auch in der Liga wieder drei Punkte“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.



Vergleiche mit dem TSV gab es zumindest in der jüngeren Vergangenheit keine. In der Tabelle stehen Diessen und Landsberg nach sechs Spieltagen mit jeweils sieben Punkten auf dem fünften und sechsten Platz, die Gäste haben allerdings noch eine Partie weniger bestritten. Das Team vom Ammersee will sich nun mit einem Heimsieg im ersten direkten Duell absetzen.



“Wir wollen zuhause unbedingt wieder gewinnen”, gibt Ropers das klare Ziel für seine Mannschaft vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV empfängt im Anschluss um 16:00 den FC Hofstetten und will sich nach zwei Siegen in Serie auch wieder drei Zähler erspielen.