MTV-Herren wollen zuhause dreifach punkten

Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
SG Apfeldorf/Kinsau
14:00

Nach den torlosen Unentschieden am vergangenen Wochenende wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Spieltag zuhause dreifach punkten. Beide Teams empfangen den SV Apfeldorf/Kinsau im Ammersee-Stadion, wie gewohnt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00.

Philipp RopersAutor