MTV-Herren wollen zuhause dreifach punkten

Nach den torlosen Unentschieden am vergangenen Wochenende wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Spieltag zuhause dreifach punkten. Beide Teams empfangen den SV Apfeldorf/Kinsau im Ammersee-Stadion, wie gewohnt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00.