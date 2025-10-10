MTV-Herren wollen weiter gewinnen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit der erfolgreichen „englischen“ Woche im Rücken will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 zuhause gegen den Tabellenführer SV Hohenfurch weiter gewinnen. Auch die Zweite will nach ihrem spielfreien Wochenende anschließend um 16:00 gegen die SpFr Windach II siegen.