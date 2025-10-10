 2025-10-10T17:03:43.034Z

MTV-Herren wollen weiter gewinnen

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
SV Hohenfurch
Mit der erfolgreichen „englischen“ Woche im Rücken will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 zuhause gegen den Tabellenführer SV Hohenfurch weiter gewinnen. Auch die Zweite will nach ihrem spielfreien Wochenende anschließend um 16:00 gegen die SpFr Windach II siegen.

10.10.2025, 19:03 Uhr
Philipp RopersAutor