 2026-04-20T12:45:22.080Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen neun Punkte in zweiter englischer Woche

von Philipp Ropers · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
FC Issing
FC IssingFC Issing
14:00

In der zweiten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen nach sieben diesmal neun Punkte holen. Die Zweite empfängt am Donnerstag um 18:15 die (SG) SV Stoffen/Lengenfeld und am Sonntag um 16:00 den TSV Utting. Vorher spielt die Erste um 14:00 gegen den FC Issing.