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Vereinsnachrichten
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MTV-Herren wollen neun Punkte in zweiter englischer Woche
In der zweiten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen nach sieben diesmal neun Punkte holen. Die Zweite empfängt am Donnerstag um 18:15 die (SG) SV Stoffen/Lengenfeld und am Sonntag um 16:00 den TSV Utting. Vorher spielt die Erste um 14:00 gegen den FC Issing.