 2026-04-15T12:16:22.084Z

Spielbericht

MTV-Herren wollen neun Punkte in englischer Woche

von Philipp Ropers · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
Geltendorf
Morgen, 19:30 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
TSV Geltendorf
TSV Geltendorf Geltendorf
19:30

In der ersten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen insgesamt neun Punkte holen. Die Erste empfängt erst am Donnerstag um 19:30 den TSV Geltendorf und tritt dann am Sonntag um 14:00 in Unterdiessen an. Dort spielt anschließend um 16:00 auch die Zweite.