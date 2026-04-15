MTV-Herren wollen neun Punkte in englischer Woche

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In der ersten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen insgesamt neun Punkte holen. Die Erste empfängt erst am Donnerstag um 19:30 den TSV Geltendorf und tritt dann am Sonntag um 14:00 in Unterdiessen an. Dort spielt anschließend um 16:00 auch die Zweite.