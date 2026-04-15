MTV-Herren wollen neun Punkte in englischer Woche

In der ersten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen insgesamt neun Punkte holen. Die Erste empfängt erst am Donnerstag um 19:30 den TSV Geltendorf und tritt dann am Sonntag um 14:00 in Unterdiessen an. Dort spielt anschließend um 16:00 auch die Zweite.