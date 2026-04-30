 2026-04-29T13:32:52.058Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen neun Punkte in dritter englischer Woche

von Philipp Ropers · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

Heute, 18:30 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
TSV Hohenpeißenberg
TSV HohenpeißenbergHohenpeißenb
18:30

In der dritten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen nach sieben und zwei diesmal neun Punkte holen. Am Donnerstag empfängt die Erste um 18:30 den TSV Hohenpeißenberg. Am Sonntag tritt um 13:00 erst die Zweite, um 15:00 dann die Erste auswärts beim SV Apfeldorf/Kinsau an.