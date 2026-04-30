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Vereinsnachrichten
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MTV-Herren wollen neun Punkte in dritter englischer Woche
In der dritten von vier englischen Wochen in Folge wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen nach sieben und zwei diesmal neun Punkte holen. Am Donnerstag empfängt die Erste um 18:30 den TSV Hohenpeißenberg. Am Sonntag tritt um 13:00 erst die Zweite, um 15:00 dann die Erste auswärts beim SV Apfeldorf/Kinsau an.