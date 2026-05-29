 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

MTV-Herren wollen letztes Saisonspiel zuhause gewinnen

Vereinsnachricht

von Philipp Ropers · Heute, 13:03 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
Prittriching

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
SV Prittriching
SV PrittrichingPrittriching
15:00

Am kommenden Samstag empfängt die Erste Mannschaft des MTV Diessen um 15:00 den SV Prittriching zum letzten Spiel der Saison und will sich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Die Zweite ist am letzten Spieltag spielfrei.