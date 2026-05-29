MTV-Herren wollen letztes Saisonspiel zuhause gewinnen

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Am kommenden Samstag empfängt die Erste Mannschaft des MTV Diessen um 15:00 den SV Prittriching zum letzten Spiel der Saison und will sich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Die Zweite ist am letzten Spieltag spielfrei.