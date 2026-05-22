 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen letzte Auswärtsspiele gewinnen

von Philipp Ropers · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
SV Igling
SV IglingSV Igling
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
15:00

Nach den Auswärtsniederlagen am vergangenen Wochenende wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Sonntag ihre letzten Auswärtsspiele gewinnen. Beide Teams treten in Igling an, die Erste um 15:00, die Zweite anschließend um 17:00.