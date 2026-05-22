MTV-Herren wollen letzte Auswärtsspiele gewinnen

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Nach den Auswärtsniederlagen am vergangenen Wochenende wollen die Herrenmannschaften des MTV Diessen am kommenden Sonntag ihre letzten Auswärtsspiele gewinnen. Beide Teams treten in Igling an, die Erste um 15:00, die Zweite anschließend um 17:00.