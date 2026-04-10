MTV-Herren wollen im dritten Anlauf dreifach punkten

Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 zuhause gegen die (SG 1) Lechsee dreifach punkten. Die Zweite will anschließend um 16:00 gegen die DJK Schwabhausen nach einem deutlichen Sieg und einer knappen Niederlage ebenfalls wieder gewinnen.