 2026-04-10T07:15:08.667Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen im dritten Anlauf dreifach punkten

von Philipp Ropers · Heute, 14:58 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
SG Lechsee
SG LechseeSG Lechsee
14:00

Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 zuhause gegen die (SG 1) Lechsee dreifach punkten. Die Zweite will anschließend um 16:00 gegen die DJK Schwabhausen nach einem deutlichen Sieg und einer knappen Niederlage ebenfalls wieder gewinnen.