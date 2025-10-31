MTV-Herren wollen erste Rückspiele gewinnen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Sonntag stehen für die Herrenmannschaften des MTV Diessen die ersten Rückspiele an. Beide Teams treten auswärts beim TSV Finning an, die Erste um 14:00 und die Zweite anschließend um 16:00. Erste und Zweite wollen die Heimsiege der Hinspiele bestätigen.