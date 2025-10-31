 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen erste Rückspiele gewinnen

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Finning
TSV FinningTSV Finning
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
14:00

Am kommenden Sonntag stehen für die Herrenmannschaften des MTV Diessen die ersten Rückspiele an. Beide Teams treten auswärts beim TSV Finning an, die Erste um 14:00 und die Zweite anschließend um 16:00. Erste und Zweite wollen die Heimsiege der Hinspiele bestätigen.

Aufrufe: 031.10.2025, 10:17 Uhr
Philipp RopersAutor