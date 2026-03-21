MTV-Herren wollen erste Rückrundenspiele gewinnen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Sonntag stehen für die Herrenmannschaften des MTV Diessen die ersten Rückrundenspiele an. Beide Teams treten zuhause gegen den FC Hofstetten an. Die Ersten spielen um 14:00 gegeneinander, die Reserven – die Gäste hier als (SG) FC Hofstetten II/FC Penzing II – danach um 16:00. Der MTV will natürlich mit zwei Heimsiegen in die Rückrunde starten.