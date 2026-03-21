 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen erste Rückrundenspiele gewinnen

von Philipp Ropers · Heute, 07:47 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

Morgen, 14:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
FC Hofstetten
FC HofstettenHofstetten
14:00

Am kommenden Sonntag stehen für die Herrenmannschaften des MTV Diessen die ersten Rückrundenspiele an. Beide Teams treten zuhause gegen den FC Hofstetten an. Die Ersten spielen um 14:00 gegeneinander, die Reserven – die Gäste hier als (SG) FC Hofstetten II/FC Penzing II – danach um 16:00. Der MTV will natürlich mit zwei Heimsiegen in die Rückrunde starten.