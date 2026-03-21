MTV-Herren wollen erste Rückrundenspiele gewinnen

Am kommenden Sonntag stehen für die Herrenmannschaften des MTV Diessen die ersten Rückrundenspiele an. Beide Teams treten zuhause gegen den FC Hofstetten an. Die Ersten spielen um 14:00 gegeneinander, die Reserven – die Gäste hier als (SG) FC Hofstetten II/FC Penzing II – danach um 16:00. Der MTV will natürlich mit zwei Heimsiegen in die Rückrunde starten.