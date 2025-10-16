MTV-Herren wollen drei Siege holen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach dem Heimsieg der Ersten gegen den Tabellenführer am vergangenen Sonntag wollen die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen in dieser Woche drei Siege holen. Für die Erste steht eine „englische“ Woche an, sie spielt am Donnerstag um 19:30 in Geltendorf. Am Sonntag empfangen dann beide Mannschaften den SV Igling, wie gewohnt spielt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00.