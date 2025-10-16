MTV-Herren wollen drei Siege holen

Nach dem Heimsieg der Ersten gegen den Tabellenführer am vergangenen Sonntag wollen die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen in dieser Woche drei Siege holen. Für die Erste steht eine „englische“ Woche an, sie spielt am Donnerstag um 19:30 in Geltendorf. Am Sonntag empfangen dann beide Mannschaften den SV Igling, wie gewohnt spielt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00.