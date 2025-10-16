 2025-10-15T11:43:40.576Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren wollen drei Siege holen

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

Heute, 19:30 Uhr
TSV Geltendorf
TSV Geltendorf Geltendorf
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
19:30

Nach dem Heimsieg der Ersten gegen den Tabellenführer am vergangenen Sonntag wollen die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen in dieser Woche drei Siege holen. Für die Erste steht eine „englische“ Woche an, sie spielt am Donnerstag um 19:30 in Geltendorf. Am Sonntag empfangen dann beide Mannschaften den SV Igling, wie gewohnt spielt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00.

Aufrufe: 016.10.2025, 07:27 Uhr
Philipp RopersAutor